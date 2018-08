Ziel: Sieg trotz Gluthitze

Nicht nur "personell" sieht Alois Schwartz, Cheftrainer des Fußball-Drittligisten Karlsruher SC, seine Mannschaft vor dem ersten Heimspiel der neuen Saison gegen den FSV Zwickau morgen (14 Uhr) "gut aufgestellt." Denn bis auf die noch in der Reha steckenden Neuzugänge Justin Möbius (Hüfte) und Marin Sverko (Rücken) könne er aus dem Vollen schöpfen. Darüber hinaus hob Schwartz in der gestrigen Pressekonferenz hervor, dass seine Schützlinge auch "physisch und psychisch" in Form sind.

Andernfalls wäre der Punktspielauftakt am vergangenen Freitag in Braunschweig (1:1) trotz der 1:0-Führung durch Marvin Wanitzek vielleicht noch verloren gegangen. "Wir haben den Ausgleich der Eintracht weggesteckt und uns nicht ergeben, sondern gewehrt" gegen eine drohende Niederlage, und beinahe selbst noch gewonnen. Konditionell hatte der KSC nämlich ein bisschen mehr drauf, als die Gastgeber aus Niedersachsen.

Primär müsse sich seine Mannschaft gegen Zwickau fußballerisch steigern, denn zwischen der 20. und 70. Minute in Braunschweig "haben wir nicht das gespielt, was wir in der Vorbereitung gezeigt haben" - bei den Testspielsiegen gegen Brentford (2:1) und St. Pauli (4:1), aber auch bei der 1:2-Niederlage in Ingolstadt zum Abschluss der Vorbereitungsspiele. Morgen, fordert Schwartz, müsse der Karlsruher SC 90 Minuten lang am Drücker bleiben und dürfe nicht phasenweise "in einen Verwaltungsmodus" verfallen - Gluthitze hin oder her.

Doch Schwartz ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft gegen den FSV an ihre Heimstärke aus der vergangenen Saison anknüpfen kann (13 Siege, fünf Unentschieden, eine Niederlage). Schließlich haben sich einige seiner Spieler am Dienstagabend, im bfv-Rothaus-Pokal, beim 9:1-Erfolg beim Odenwälder Landesligisten SV Osterburken, von ihrer besten Seite gezeigt.

"Saliou Sané und Kyoung-Rok Choi haben jeweils dreimal getroffen, Burak Camoglu und Marc Lorenz eine gute Leistung abgerufen." Alternativen zur Startaufstellung in Braunschweig seien also gegeben und es gebe unter dem Motto "Durchschlagskraft erhöhen" entsprechende Überlegungen. Denn viele Chancen kreierten die Badener in Braunschweig nicht. Ob er die angedachten Änderungen gegen den "robusten und zweikampfstarken FSV, der nach seinem 2:0-Auftaktsieg gegen Halle in der Tabelle vor uns steht", auch umsetzt und wie das dann personell und taktisch aussieht, ließ Schwartz gestern noch offen. Doch egal wie: "Gegen Zwickau, das wird kein Selbstläufer, sondern ein enges Spiel", warnt der KSC-Trainer. "Wir müssen auf jeden Fall alles abrufen."

Hinter den Kulissen ist der KSC bei der "Bereinigung" seiner Kaderliste wieder ein Stück weitergekommen. Nach Nathaniel Amamoo (wohl Berliner AK 07) und Malik Karaahmet (Galatasaray Istanbul) sollte gestern Nachmittag auch Severin Buchta (an einem Wechsel zu 1860 München II interessiert) seinen Vertrag im Wildpark auflösen.

Dann müsste Sportdirektor Oliver Kreuzer nur noch den derzeit verletzten Alexander Siebeck, der in Verhandlungen mit dem Halleschen FC stecken soll, und Valentino Vujinovic loswerden.