Ein Tag, den René Linderer nie vergisst

7. August 1993, der SC Freiburg gibt im Münchner Olympiastadion vor 58000 Zuschauern sein Debüt in der ersten Fußball-Bundesliga. In der Startelf des Aufsteigers steht ein 22-jähriger Sasbacher namens René Linderer, der erst im Sommer vom frischgebackenen Verbandsliga-Meister SV Linx zum Sportclub ins Profilager gewechselt war. Gänsehaut pur bei allen Freiburger Spielern, denn nicht nur für Linderer geht mit dem Einlaufen ein großer Traum in Erfüllung. Sich mit Stars wie Lothar Matthäus, Thomas Helmer oder Michael Sternkopf unter Wettkampfbedingungen messen zu dürfen, ist schließlich für jeden Fußballer das Nonplusultra. Auch die Bayern haben gehörigen Respekt vor dem badischen Emporkömmling, wenngleich man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass der Sportclub anfangs so etwas wie ein "Angstgegner" für den FC Bayern gewesen ist. Zur Erinnerung: Das Rückspiel in Freiburg gewann beispielsweise der Sportclub dank eines Dreierpacks von Uwe Wassmer mit 3:1 und schaffte am Ende auch den Klassenerhalt.

"Jeder Fußballknirps träumt davon, Profi zu werden. Für mich wurde dieser Traum wahr. Unglaublich. Und wenn man dann gleich im ersten Bundesligaspiel, noch dazu zum Saisonauftakt beim Topfavoriten FC Bayern, in der Startformation steht, ist das schon ein erhabenes Gefühl. Ich habe als Amateurfußballer viele Erfolge feiern können, aber dieses erste Profispiel mit dem SC bei den Bayern war für mich das absolute Highlight", sagt René Linderer heute. Und er spürt noch heute, das Lampenfieber, das sich erst mit dem Anpfiff löste. Als Linksverteidiger und Linksaußen in Personalunion musste er sich mit Jorginho und Alexander Zickler herumschlagen. Eine bei den auch damals herrschenden warmen Temperaturen kräfteraubende Aufgabe, die der schnelle, dribbelstarke und schussgewaltige Linksfuß bis zu seiner Auswechslung nach 60 Spielminuten mit Bravour löste. Da stand das 3:1-Endergebnis schon fest. Markus Schupp (8.) und Rodolfo "El Tren" Valencia (14., 34.) hatten den FC Bayern mit 3:0 in Führung geschossen, Oliver Freund den historischen SC-Treffer (37.) erzielt. "Natürlich hätten wir liebend gerne gewonnen, aber wir haben bei dem haushohen Favoriten alles gegeben und konnten den Platz erhobenen Hauptes verlassen", erinnert sich der Sparkassenbetriebswirt der Sparkasse Offenburg/Ortenau.

Aufgrund einer hartnäckigen Verletzung kam der mit einem Einjahresvertrag ausgestattete Linderer danach nur noch sechsmal in der Bundesliga (in Dortmund, daheim gegen HSV, in Köln und Frankfurt, daheim gegen Kaiserslautern und in Nürnberg) zum Einsatz. Außerdem absolvierte er noch zwei DFB-Pokalspiele (in Kiel und daheim gegen Frankfurt). "Es war ein wichtiges Jahr in meinem Leben, das mich fußballerisch und menschlich geprägt und weitergebracht hat", sagt der verheiratete Vater zweier Kinder heute. Dem SC und dem Fußball ist der Mann, der einst beim VfR Achern das Kicken lernte und später auch als Trainer mit dem FV Gamshurst und SV Oberachern Erfolge feierte, bis heute treu geblieben. Da Linderer in Oberachern wohnt, mischt er beim SVO immer noch mit. Zwar nicht mehr im Trainerstab, aber im Hintergrund.

25 Jahre nach dem Bundesliga-Debüt des SC Freiburg in der ersten Fußball-Bundesliga wird nun heute unter dem Motto "Spielt's nochmal, Jungs!" Jubiläum gefeiert. Anpfiff zu diesem ganz besonderen Spiel ist um 16 Uhr. 25 Jahre danach kommt es also für viele Akteure von damals zum Wiedersehen im Schwarzwald-Stadion. Volker Finke kehrt auf die Trainerbank des SC Freiburg zurück, mit Rodolfo Esteban Cardoso, Ralf Kohl, Stefan Müller, Thomas Seeliger und Christian Simon haben sich sechs Akteure für das Spiel gemeldet, die auch beim 3:1-Erfolg der Münchner zum Kader in der bayerischen Landeshauptstadt gehörten. Hinzu kommen Martin Käfer, Altin Rraklli und Thomas Vogel als Zeitzeugen der ersten Freiburger Bundesliga-Schritte. Natürlich hat auch der mittlerweile 47-jährige Linderer eine Einladung erhalten, die er auch dankbar annehmen wird, selbst spielen kann er allerdings nicht mehr.

Auf Bayern-Seite sind mit Michael Sternkopf, Markus Schupp und Marcel Witeczek immerhin noch drei Akteure vom Spiel im Jahr 1993 dabei. Verstärkt werden beide Teams mit klangvollen Namen wie Levan Kobiashvili, Alexander Iashvili, Charly Schulz oder Souleymane Sané im SC-Traditionstrikot. Bei den von Egon Coordes gecoachten Bayern werden unter anderem Giovane Elber, Paulo Sergio, Hansi Pflügler und Roland Grahammer erwartet. Und René Linderer wird im Schwarzwald-Stadion sitzen, das schweißtreibende Spiel auf dem Rasen verfolgen, vor und nach dem Abpfiff mit seinen damaligen Teamkameraden in Nostalgie schwelgen. Er selbst hat mit seinem direkten Aufstieg von der Verbands- in Bundesliga eine märchenhafte Geschichte geschrieben.

Die damaligen Aufstellungen:

FC Bayern München: Aumann - Sternkopf, Helmer, Matthäus, Jorginho - Ziege (72. Nerlinger), Schupp, Wouters, Zickler - Witeczek, Valencia (59. Mazinho). - Trainer Erich Ribbeck.

SC Freiburg: Schmadtke - Kohl, Maximilian Heidenreich, Seeliger (77. Buric) - Linderer (60. Simon), Todt, Cardoso, Zeyer, Braun - Freund, Spies. - Eingewechselt: Christian Simon (60. für Linderer), Damir Buric (77. für Seeliger).

Zuschauer: 58000 - Tore: 1:0 Schupp (8.), 2:0, 3:0 Valencia (14., 24.), 3:1 Freund (37.) - Beste Spieler: Matthäus, Helmer, Valencia - Schmadtke, Heidenreich, Cardoso.