Wohl keine Veränderungen

Würmersheim startet mit Derby Baden-Baden (bor) - Schweißtreibend war die Vorbereitung auf die am Samstag beginnende Landesligasaison allenthalben. Ab morgen dürfen sich die zahlreichen Regiovertreter dieser Spielzeit erstmals im Kampf um Punkte miteinander messen (Foto: toto).

Attraktive und starke Liga Baden-Baden (bor) - Derbys wird es in dieser Spielzeit genügend geben. Mit neun Vertretern aus dem Bezirk startet die Landesliga in die neue Saison. Mit der Begegnung des Rastatter SC/DJK gegen den SV Bühlertal stehen sich am Sonntag zwei Teams in einem Derby gegenüber (Foto: toto).

Armbanduhr statt Preisgeld Hamburg (sid) - Statt eines Preisgeldes von rund 150 000 Euro erhielt Allen John für seinen zweiten Platz bei den German Open nur eine Armbanduhr. Der stark hörbehinderte Spieler nahm nur als Amateur an dem Turnier teil. Anrecht auf ein Preisgeld haben laut Regel nur Profis (Foto: dpa).

Favoriten lassen nichts anbrennen Baden-Baden (red) - Keine Überraschungen gab es bei der Qualifikation für die erste Hauptrunde im Fußball-Verbandspokal. Der SV 08 Kuppenheim setzte sich beim FV Baden-Oos durch, Mörsch in Würmersheim und Sinzheim in Sasbachwalden (Foto: toto). Ottenau verlor in Hofstetten.