Zusammen geht′s besser Der eine ist mittlerweile das, was man einen alten Hasen nennt, der andere Novize, ein Neuling also, zumindest auf dem ganz großen internationalen Parkett. Dass beide ihr sportliches Handwerk, das eigentlich eher Fußwerk ist, in Baden-Baden erlernt haben, ist keineswegs Zufall. Dass beide seit zwei Jahren am Olympiastützpunkt in Freiburg gemeinsam trainieren, hat sie nur noch stärker und besser gemacht. An diesem Dienstag wollen Carl Dohmann (28) und Nathaniel Seiler (22) das bei der Europameisterschaft in Berlin unter Beweis stellen. Ab 8.35 Uhr steht der Wettbewerb über 50 Kilometer Gehen an. BT-Sportedakteur Frank Ketterer hat sich im Vorfeld mit den beiden mittelbadischen Ausnahme-Gehern getroffen. Interview BT: Herr Seiler, Ihr Trainingspartner Carl Dohmann ist Geher geworden, so jedenfalls hat er es selbst einmal erzählt, weil es ihm für andere Disziplinen oder Sportarten an Talent gefehlt hat. Wie war das bei Ihnen? Nathaniel Seiler: Zumindest ein bisschen anders. Ich habe relativ lange ganz allgemein Leichtathletik gemacht und war auch ein ganz guter Läufer. Letztendlich hat sich dann aber doch herauskristallisiert, dass ich im Gehen erfolgreicher bin. Damit war die Entscheidung gefallen. BT: Sie haben Ihre Geher-Karrieren, wenn auch zeitlich versetzt, beide bei Ulrike Sander in Baden-Baden begonnen, sind dann beide zu dem ehemaligen Weltklasse-Geher Robert Ihly gewechselt, Sie trainieren beide am Olympiastützpunkt in Freiburg und bevorzugen die 50-Kilometer-Distanz. Gibt es noch weitere Gemeinsamkeiten? Carl Dohmann: Nö. Aber das reicht ja auch - oder? BT: Wie würden Sie Ihr Verhältnis beschrieben - Trainingspartner, Freunde? Dohmann: Seit Nathaniel Ende 2016 nach Freiburg gezogen ist, machen wir eigentlich alles zusammen, gerade im Training. Und da wir viel trainieren, ist daraus ein richtig enges freundschaftliches Verhältnis geworden. BT: Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Dohmann: Da wir beide aus Baden-Baden kommen und uns schon lange kennen, war es naheliegend, sich auch hier in Freiburg zusammen zu tun. Da ich davor im Training immer auf mich alleine gestellt war, war es ein großer Gewinn, plötzlich jemanden zu haben, der einen begleitet und fordert. Das bringt einen weiter. Und für Nathaniel war es ein Gewinn, mit einem Älteren trainieren zu können, der schon mehr Erfahrung hat. BT: Herr Seiler, als Sie mit dem Gehen begonnen haben, war Carl schon recht erfolgreich. Wie sehr war er auch Vorbild? Seiler: Es war auf jeden Fall so, dass ich da auch mal hin wollte, wo er bereits war. Dass Carl ebenfalls aus Baden-Baden kam und bei der gleichen Trainerin trainiert hat, hat meinen Ehrgeiz noch mehr angestachelt, weil ich gesehen habe, was prinzipiell möglich ist. Carl war von Anfang an jemand, an dem ich mich orientieren konnte - nicht zuletzt an seinen Bestleistungen und Rekorden, von denen ich ja auch den ein oder anderen schon gebrochen habe. BT: Herr Dohmann, wie wichtig war es für Ihre Entwicklung, einen Trainingspartner zur Seite zu bekommen? Davor waren Sie Einzelkämpfer. Dohmann: Es war schon so, dass ich über die Jahre ein gewisses Leistungsniveau erreicht hatte, aber noch nicht dort war, wo ich eigentlich hin wollte. Da war es ganz gut, neue Motivation in Form eines Trainingspartners zu bekomme, zumal sich Nathaniel erstaunlich schnell entwickelt hat. Für mich war das ein Fingerzeig, dass man da noch einiges rausholen kann, zumal mich Nathaniel im Training immer wieder neu fordert und pusht. Ich denke, von dieser Konstellation haben wir beide enorm profitiert. BT: Wie darf man sich das im Trainingsalltag vorstellen? Dohmann: Wir haben einen Trainingsplan, der für uns beide gilt und den wir weitestgehend gemeinsam abspulen. Ziemlich unterschiedliche Typen BT: Sie trainieren beide nach dem gleichen Plan? Seiler: Ja. Zum Großteil schon. Wobei Carl schon manchmal ein bisschen mehr trainiert oder auch intensiver. Aber in der Vorbereitung auf die EM in Berlin zum Beispiel war unser Programm weitestgehend gleich. Dohmann: Dazu muss man sagen, dass Nathaniel ein echtes Trainingstier ist. Er kann trotz seiner erst 22 Jahre schon auf einem Niveau trainieren, wie ich es damals nicht gekonnt hätte. Das ist echt bewundernswert. BT: Wer gibt in der Trainingsgruppe den Ton an? Seiler: (lachend) Unser Trainer. BT: Herr Dohmann, was kann und muss Nathaniel noch besser machen? Dohmann: Nathaniel ist jemand, der schon im Training immer oder zumindest oft auf Vollgas aus ist. Da muss er vielleicht lernen, dass es manchmal besser wäre, sich etwas zurück zu halten. Das ist auch ein großer Unterschied zwischen uns: Ich musste mir das Selbstbewusstsein, auch mal auf die Tube zu drücken, erst erarbeiten. Nathaniel hingegen ist jemand, den das erst gar nicht weiter kümmert, sondern der so gut wie jedes Tempo einfach mitgeht und wie eine Zecke an einem dran bleibt, auch wenn es manchmal besser wäre, sich etwas zurückzuhalten, schon wegen der Regeneration. Aber das lernt man im Laufe der Zeit. BT: Was kann Carl noch besser machen? Seiler: Wie er es schon angedeutet hat: Ihm muss man eher mal sagen, dass er auf die Tube drücken soll. Aber dadurch, dass ich so ziemlich das Gegenteil bin, ergänzen wir uns diesbezüglich ziemlich gut. Dohmann: Überhaupt sind wir ziemlich unterschiedliche Sportlertypen. Nathaniel ist ein Typ, der einen Wettkampf konstant ohne weitere mentale Schwächen durchziehen kann. Ich hingegen denke im Wettkampf ziemlich viel nach und habe mich zumindest in der Vergangenheit auch von Kleinigkeiten manchmal aus dem Konzept bringen lassen. Auch was diese Dinge anbelangt, lernen wir voneinander. BT: Herr Seiler, die EM in Berlin ist Ihr erster richtig großer Auftritt auf internationalem Parkett. Wie nervös sind Sie? Seiler: Bei mir ist es in der Regel so, dass ich die Tage vor dem Wettkampf so gut wie gar nicht nervös bin. Aber wenn ich dann an die Wettkampfstrecke komme und den Start sehe, dann fängt es auch bei mir an zu kribbeln. BT: Was ist Ihr Ziel für Berlin? Seiler: Ich möchte auf jeden Fall persönliche Bestleistung gehen, also unter 3:54:54 Stunden. Und ich möchte die WM-Norm unterbieten, die wahrscheinlich irgendwo bei 3:53 Stunden liegen wird. BT: Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Dohmann? Dohmann: Wie immer. Ich möchte mein Rennen machen, also auf den Puls achten, die ersten 30 Kilometer den Kopf abschalten - und dann schauen, was geht. BT: Ergibt welchen Platz? Dohmann: Da habe ich mir kein konkretes Ziel gesetzt. Ich bin aber auf einem deutlich höheren Niveau als bei der letzten EM 2014 - und da war ich 15. Ein Platz unter den Top-Acht könnte also durchaus möglich sein, wobei das schwer vorherzusagen ist. Es gibt einen Top-Favoriten, nämlich Mathej Toth, den slowakischen Olympiasieger - und dahinter sehr viele, die ungefähr auf meinem Niveau sind. Olympia in Tokio ist das Ziel BT: Das heißt, im besten Fall ist ein Platz auf dem Podest möglich? Dohmann: Es heißt, dass es außer Toth niemanden gibt, der eindeutig besser ist als ich. Aber bei zehn, zwölf Gehern auf gleichem Leistungsniveau ist es schon sehr optimistisch, im Vorfeld von einer Medaille zu sprechen. Das überlasse ich lieber den anderen. BT: Werden Sie beide bei der EM, gerade auf den ersten Kilometern, zusammenarbeiten? Dohmann: Man kann im Vorfeld nur schwer prognostizieren, ob und mit wem man zunächst eine Gruppe bildet. Das entwickelt sich im Rennen. Seiler: Zumal man sagen muss, dass wenn Carl in den Bereich seiner persönlichen Bestzeit gehen will oder gar darunter, ich dieses Tempo von Beginn an ohnehin eher nicht werde mitgehen können. Sonst wäre das Risiko zu groß, am Ende einzubrechen. BT: Das heißt, die Gefahr, dass aus den Trainingspartnern und Freunden bei der EM plötzlich direkte Konkurrenten werden, ist eher gering? Dohmann: Gerade die 50 Kilometer sehe ich ohnehin in erster Linie als Kampf gegen den inneren Schweinehund und nicht gegen irgendeinen Konkurrenten. Wenn ich zu sehr auf die Gegner schaue, irritiert mich das viel zu sehr. Ich schaue allein auf mein Rennen. Damit habe ich genug zu tun. Seiler: So ist das bei mir auch. Alles andere kostet nur unnötig Kraft. BT: Herr Seiler, wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus? Seiler: Ich möchte mich weiter verbessern und international Fuß fassen, um dann auch mal weiter vorne angreifen zu können. Und natürlich möchte ich zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Sollte ich die WM-Norm schaffen, ist die Olympia-Norm auch nicht mehr so weit entfernt. BT: Wie soll's bei Ihnen weitergehen, Herr Dohmann? Dohmann: Bis Tokio auf jeden Fall. Allgemein ist es mein Ziel, mich immer weiter zu verbessern. Zwar wird die Luft immer dünner, je besser man wird, aber es gibt auch einige Dinge, von denen ich heute sagen würde: Da geht noch was. Was nach Tokio kommt, muss man dann sehen. Ich plane ungern länger als zwei Jahre.

