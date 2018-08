Eine Busfahrt vom Traum entfernt

Vor rund einem halben Jahr war alles nur ein Traum. Mittlerweile ist dieser nur noch rund 750 Kilometer und eine Busfahrt entfernt: Laetitia Quist reist mit der U18 des Deutschen Handball-Bunds (DHB) zur Weltmeisterschaft ins polnische Kielce. Morgen geht die Reise los, am Dienstag steht das erste Vorrundenspiel gegen die Auswahl aus Österreich an. Kein Wunder, dass die Anspannung bei der Linkshänderin steigt, die ansonsten für den Drittliga-Aufsteiger SG Steinbach/Kappelwindeck auf Torejagd geht: "Man merkt so langsam, dass es losgeht."

Begonnen hat die internationale Reise der 16-Jährigen Ende vergangenen Jahres, als sie zu einem DHB-Lehrgang in Leipzig eingeladen wurde. Richtig durchgestartet ist das 1,86 Meter große Kraftpaket aber erst auf einer Länderspieltour in Frankreich Mitte März. Dort hat Quist derart überzeugt, dass weitere Einladungen folgten. Am Donnerstag vor eine Woche hat die Sandweiererin dann die letzte Hürde vor der WM in Polen genommen: Sie wurde für den finalen 18-Frau-Kader nominiert. Davon zeugte unter anderem ein Berg von Sportklamotten des DHB-Ausrüsters, den die junge Frau mit der Raketenabschussvorrichtung im Arm stolz auf Instagram gepostet hat. Bedruckt sind die Trikots mit der Nummer 11, hintendrauf prangt in Großbuchstaben "QUIST". Entsprechend groß war die Freude: "Ich bin dann gleich ins Training (der Rebland-SG; Anmerkung der Redaktion) und hab es den Mädels erzählt. Die haben mir natürlich Glück und Erfolg gewünscht."

Seit mittlerweile einer Woche ist Quist wieder im Kreis der Nationalmannschaft, in Rabenberg stand der Feinschliff für das WM-Turnier an - Taktikbesprechungen, Gegneranalyse, aber auch Arbeit mit Sportpsychologen, wie Quist berichtet. Vom Erzgebirge aus geht es am Montag mit dem Bus nach Polen. Nach dem Auftakt gegen Österreich (Dienstag, 10 Uhr) stehen weitere Vorrundenspiele gegen Angola (Donnerstag, 9. August, 20 Uhr), Slowakei (Freitag, 10. August, 16 Uhr), Gastgeber Polen (Sonntag, 12. August, 18 Uhr) und Rumänien an (Montag, 13. August, 20 Uhr) an. Als amtierender Europameister - damals noch ohne Quist - gehört der DHB-Nachwuchs um das Trainerduo Maik Nowak/Zuzana Porvaznikova zu den Favoriten. "Mindestens das Halbfinale" soll es laut Quist schon sein, die sich - anders als der Großteil ihrer Nationalmannschaftskolleginnen - nicht in einem der großen Internate oder Nachwuchszentren der Bundesligisten voll auf den Sport konzentrieren kann, sondern Schule, Verein und Privatleben selbst managen muss.

Persönlich hat sich die Rückraumakteurin der Rebland-SG einige Ziele gesteckt: "Gas geben", "der Mannschaft helfen", aber auch "egoistisch sein" zählt die Linkshänderin auf, die mit ihren 16 Jahren zu den Küken im Team gehört. Vielleicht liegt es am Alter oder an ihrer bescheidenen Art, dass Quist in den Augen der Trainer noch zu häufig das Abspiel sucht, statt selbst aufs Tor zu feuern. Für die WM hat sie sich daher fest vorgenommen, etwas eigennütziger zu sein.

Auch Arnold Manz findet, dass sie "in einigen Situationen risikoreicher Abschlüsse suchen muss. Das gehört zum Geschäft", sagt der Heimtrainer von Quist in Steinbach. Insgesamt ist er aber überzeugt, "dass sie der Mannschaft helfen wird", schließlich sei "Lily", wie die 16-Jährige von allen genannt wird, "ein echter Wettkampftyp".