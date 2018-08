Schwere Aufgabe für den SV 08 Kuppenheim

Die Reise endete für den SV 08 Kuppenheim im vergangenen Pokalwettbewerb erst im Halbfinale am übermächtigen Oberligisten FC Villingen. Mit 1:6 waren die Knöpflestädter damals chancenlos. Bis dahin spielte die Truppe von Trainer Matthias Frieböse jedoch eine starke Pokalsaison, schlug unter anderem die Ligakonkurrenten FV Lörrach-Brombach und FC Auggen.

Geht es nach Frieböse, lautet das Motto für den diesjährigen Pokalritt: Wiederholung erwünscht! Doch dies wird ganz schön schwer. Nach dem 7:3-Erfolg beim FV Baden-Oos in der Qualifikationsrunde wartet heute (18.15 Uhr) im heimischen Wörtel in der ersten Runde des südbadischen Pokalwettbewerbs mit dem SC Lahr ein richtiges Brett auf den SV 08, das gebohrt werden muss. "Manche Experten sehen den SC Lahr als Titelfavorit in der Verbandsliga, von daher liegt die Favoritenrolle bei denen", sagt Frieböse und schiebt nach: "Wir wollen gut stehen, wenig zulassen und die Räume, die uns Lahr anbietet, nutzen." Schließlich hat Frieböse ein Ziel fest im Visier: "Wir wollen unbedingt gegen den Titelverteidiger Linx spielen." Damit der Wunsch des 08-Trainers in Erfüllung geht, muss also der Ligakonkurrent Lahr aus dem Weg geräumt werden. Bei dem Abräumkommando kann Frieböse auf den Kader beim Saisonauftakt gegen Stegen (1:1) zurückgreifen, zudem kommt Ideengeber Andreas Weisgerber dazu.

Damit der SV 08 in der zweiten Runde auf den Titelverteidiger trifft, muss natürlich auch der SV Linx seinen Teil dazu beitragen. Die Reiß-Truppe ist morgen beim Landesligaaufsteiger und Bezirkspokalsieger TSV Loffenau zu Gast. Während die Murgtäler, bei denen bis auf Kapitän Tobias Großmann, der im Urlaub in Südafrika weilt, dem Pokalfight entgegenfiebern, dürfte der SV Linx relativ entspannt die Aufgabe gegen den TSV angehen, wenngleich Trainer Sascha Reiß warnt: "Wir werden diesen Gegner nicht unterschätzen."

Verbandsligist 1. SV Mörsch steht morgen beim Landesligisten FV Schutterwald vor einer durchaus lösbaren Aufgabe - trotz der etlichen urlaubsbedingten Ausfälle. Leicht zu favorisieren dürfte auch Landesligist SV Bühlertal in der Begegnung gegen den Ligakonkurrenten FSV Altdorf sein. Zum heißen Pokaltanz und Derby bittet dagegen der SV Sinzheim den VfB Bühl, der gestern erst sein Auftaktspiel gegen den SV Oberachern II in der Landesliga absolviert hat (siehe Text auf dieser Seite). Man darf gespannt sein, ob die kurze Pause für die Zwetschgenstädter dem SVS in die Karten spielt.

Vor einer schwierigen Aufgabe stehen Trainer Christian Hofmeier und sein FV RW Elchesheim. Der Landesligist reist heute zum Verbandsligisten Kehler FV. Ein Weiterkommen wäre wohl eine echte Sensation. Doch wer weiß, bekanntlich hat der Pokal ja seine ganz eigenen Gesetze.