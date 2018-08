Finale für Robert, Pleite für Christoph

Robert Harting freute sich auf sein letztes großes Finale, Bruder Christoph schüttelte nach seiner völlig verkorksten Diskus-Qualifikation dagegen ratlos mit dem Kopf. Der Rio-Olympiasieger bescherte mit seinem frühen Aus den deutschen Leichtathleten den ersten schmerzhaften Rückschlag bei der Heim-EM in Berlin - nun ruhen wieder einmal alle Hoffnungen auf dem scheidenden London-Olympiasieger Robert.

Dieser schaffte gestern als einziger deutscher Diskuswerfer den Sprung in die Medaillenentscheidung heute (20.20 Uhr). Dort kämpft der dreimalige Weltmeister neun Jahre nach seinem legendären ersten WM-Titel in Berlin letztmals bei einer großen internationalen Meisterschaft um Gold, Silber und Bronze - in seinem "Wohnzimmer", dem Olympiastadion, bekommt er zum Abschied noch einmal die alleinige Aufmerksamkeit. Denn auch für den Olympiadritten Daniel Jasinski (Wattenscheid) kam das Aus in der Qualifikation.

"Ich denke schon, dass es reicht. Auch die anderen werden ihre Problemchen bekommen", sagte Harting, der nach seinen 63,29 Metern auf die Ergebnisse der zweiten Qualifikationsgruppe gestern Mittag warten musste. Dort erwischte es dann ausgerechnet Bruder Christoph Harting, der als Nummer vier in Europa in den Wettbewerb gegangen war, aber keinen gültigen Versuch zustande brachte.

"Ich kann es mir selbst nicht erklären, ich bin eigentlich top in Form. Alles war auf morgen vorbereitet, vielleicht war das das Problem", sagte er im ZDF: "Die Enttäuschung ist emotional schon groß. Das trifft mich jetzt schon ein bisschen mehr." Wenig später kündigte er an: "Es gibt jetzt einiges, was hinterfragt werden muss."

Auch sein Trainer Torsten Lönnfors zeigte sich überrascht. "Er hat dreimal denselben Fehler gemacht, den Diskus zu früh abgeworfen, dreimal ins Netz", sagte er: "Das ist schon ein kleiner Schock."

Bruder Robert genoss dagegen seinen ersten EM-Auftritt im Olympiastadion. "Es war aufbauend, sonst ist man immer so nervös, aber wenn man hier reinkommt, ist man glücklich", sagte er: "Hier kommt eine Glücksebene hinzu. Ich hoffe, die hilft mir am Mittwoch auch noch für ein, zwei Meter."

Für seinen letzten großen EM-Auftritt hatte er noch einmal viel in Kauf genommen. Fast die gesamte Saison plagt er sich mit einer Knieverletzung herum, quälte sich aber und hielt durch. Alles für das erhoffte Finale heute. "Ich bin voller Vorfreude", sagte er.

Harting ist der Star, das Gesicht der Titelkämpfe - das Finale heute wird wohl einer der emotionalen Höhepunkte der Titelkämpfe werden. Doch trotz der geglückten Qualifikation - es wird schwer für ihn, in den Kampf um die Medaillen einzugreifen. Der Schwede Daniel Stahl war mit 67,07 Metern der beste Werfer gestern.

Doch, da darf man sicher sein: Harting wird noch einmal alles geben. Den letzten Auftritt seiner Karriere wird er beim ISTAF am 2. September haben - erneut in seinem "Wohnzimmer".(sid)