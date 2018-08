Florent Muslija entscheidet Hitzeschlacht

Karlsruhe

Fink als letzte Rettung Karlsruhe (fal) - Gerade noch rechtzeitig konnte Anton Fink den KSC vor einer Heimniederlage gegen Zwickau bewahren. Die Badener waren in der 57. Minute in Rückstand geraten. Fink erzielte in der Nachspielzeit per Kopf den Ausgleich und sicherte dem KSC einen Punkt (Foto: GES).

Karlsruher SC vor erstem Heimspiel Karlsruhe (fal) - KSC-Cheftrainer Alois Schwarz sieht seine Mannschaft vor dem ersten Heimspiel am Freitag (14 Uhr) gegen den FSV Zwickau "gut aufgestellt". Verbesserungsbedarf gebe es dennoch. Im Wildpark will der KSC nun an seine alte Heimstärke anknüpfen (Foto: GES/Simon Hofmann).

Nur Verlierer bei Kwasniok-Aus Karlsruhe (pepu) - Eines scheint offensichtlich: Bei der Trennung des Karlsruher SC und dem bisherigen U-19-Coach Lukas Kwasniok gibt nur Verlierer. Die Vereinsführung des Fußball-Drittligisten hat wohl rund eine Viertelmillion Euro "verschenkt" und zudem einen Toptrainer verloren.