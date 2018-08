Gold-Coup vom Drei-Meter-Brett

Seine Rekordzeit von 7:45,60 Minuten war diesmal nicht gut genug, um den ukrainischen Sieger Michailo Romantschuk und den italienischen Olympiasieger Gregorio Paltrinieri abzufangen. "Er hat nicht so zu seinem Rhythmus gefunden", meinte Wellbrocks Heimtrainer Bernd Berkhahn. Auf der Bahn Nummer eins habe sein Schützling "das Feld im Auge behalten" wollen und deswegen "immer zur Mitte des Beckens geatmet. Das war nicht so clever." Mit Gold und Bronze hat Wellbrock dennoch die Erwartungen mehr als erfüllt, genau wie das gesamte deutsche Team. Wellbrocks dritter Platz gestern war bereits die siebte Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) im Tollcross International Swimming Centre. Die Bilanz der Heim-EM vor vier Jahren in Berlin (6 Medaillen) ist vor dem Schlusstag heute bereits übertroffen. Das Podest knapp verfehlte der Potsdamer Christian Diener als Vierter im Finale über 200 Meter Rücken. Die deutsche Mixed-Freistilstaffel belegte über 4x100 m mit deutschem Rekord (3:26,59) Platz fünf.

Wellbrock kann seine persönliche Bilanz auch noch weiter aufpolieren. Er springt am Samstag 30 Kilometer entfernt von Glasgow in den 17 Grad kalten Loch Lomond. Unter anderem mit Freundin Köhler startet er in der Freiwasser-Staffel über 4x1,25 Kilometer mit sehr guten Medaillenchancen. Um in der Staffel schwimmen zu dürfen, müssen Wellbrock und Köhler laut einer höchst umstrittenen Regel des Weltverbandes FINA auch in einem Einzelrennen antreten. Das werden sie am Sonntag über 25 Kilometer - aber nur, um nach einem Sprung ins Wasser wieder herauszuklettern. Eine Farce.

Erfreulich hingegen war der gestrige Auftritt von Leonie Beck, die den deutschen Freiwasserschwimmern gleich zum Auftakt der EM die erste Medaille beschert hat. Die 21-Jährige aus Würzburg schwamm über fünf Kilometer hinter der niederländischen Olympiasiegerin Sharon van Rouwendaal in 56:17,8 Minuten zu Silber.

Tina Punzel und Lou Massenberg haben derweil den DSV-Wasserspringern die erste Goldmedaille beschert. Das Synchron-Paar sicherte sich in Edinburgh im Mixed-Wettbewerb vom 3-Meter-Brett mit 313,50 Punkten den Sieg. "Das war perfekte Start für mich", sagte Punzel, "besser hätte es nicht laufen können. Wir wussten, dass die Briten die größten Konkurrenten sind. Aber wir haben uns auf uns konzentriert und unser Ding gemacht, dann war es möglich." Knapp zwei Stunden später sorgte auch Maria Kurjo mit dem vierten Edelmetall für Jubel. Die Berlinerin gewann einen Tag nach Platz drei vom Turm mit Synchron-Partnerin Elena Wassen auch im Einzel-Wettbewerb Bronze. (sid)