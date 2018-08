Bitteres im Freudenbecher

Der Auftakt war schon mal sehr vielversprechend. Wer zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt in der Landesliga antritt und bei der Premiere gleich einen Dreier verbucht, kann schon mal ein Fässchen aufmachen - zumal bei diesen Temperaturen. Bei allen Beteiligten von Aufsteiger FV Würmersheim ging der 3:1-Heimsieg gegen Sinzheim runter wie Honig. Es war ein erstes deutliches Statement des Neulings, dass man in dieser höchst anspruchsvollen Saison mit acht mittelbadischen Konkurrenten und einem nicht zu unterschätzenden Restfeld aus der Ortenau nicht geneigt ist, die Rolle als Kanonenfutter zu spielen.

Heiße Temperaturen und ein heißer Aufsteiger: So kann es weitergehen. Dass der Sonntag nicht gänzlich ein Freudentag darstellte, dafür sorgten indes zwei Verletzungen, die nicht nur die Pechvögel selbst, sondern auch Trainer Manuel Jung hart treffen. Für Daniel Kraft ist die Saison nach einem Kreuzbandriss also bereits nach den ersten 90 Minuten beendet, und Marcel Roth (Außenmeniskus-Abriss) wird auch längere Zeit ausfallen. "Schade für die Jungs, jetzt müssen wir eben noch enger zusammenrücken. Wir haben ja auch die letzten 20 Minuten deshalb nur noch zu Zehnt gespielt", erlebte auch Jung schnell die ersten personellen Rückschläge in der neuen Spielklasse. "Es haben mir ja noch vier, fünf andere Spieler gefehlt."

Nach dem überzeugenden Aufgalopp ist es vielleicht ganz gut für alle Beteiligten, dass beim zweiten Punktspielauftritt morgen im Bühler Hägenich ein mit Verlaub doch anderes Kaliber auf den Aufsteiger wartet. Nicht zuletzt gilt der VfB als Titelkandidat trotz dem späten Startausrutscher in Oberachern, wo Jung Augenzeuge war. "Die spielen in einer anderen Kategorie und gehören für mich zu den Top Vier. Obwohl wir alles versuchen werden, geht es hier für uns um Bonuspunkte. Bühl ist nicht unser Gradmesser. Wir brauchen einen sehr guten Tag und die einen schlechten, um dort was zu holen", weiß der Trainer um die hohe Hürde.

Der erfahrene VfB-Coach Alexander Hassenstein kennt das Geschäft zu gut, um zu wissen, dass zwei Pflichtspielniederlagen keine Panik auslösen. "Unsere Vorbereitung war nicht ausreichend, die Mannschaft ist noch nicht eingespielt und funktionsfähig. Wir haben ständig drei, vier Urlauber und Langzeitverletzte. Zudem wollen wir taktisch flexibler werden mit Dreierkette. Das braucht noch Zeit", erläutert Hassenstein. Am schlimmsten hat es Simon Maurath erwischt, dessen Ideen im Spielaufbau arg vermisst werden. Sein Knorpelschaden erfordert noch eine zweite Operation. Hassenstein: "Er fällt wohl die ganze Saison aus." Abwehrchef und Kapitän Max Fischer wird ebenso weiter fehlen wie Angreifer Steven Knosp und Felix Oser. Neuzugang Gregor Wachter hat zudem derzeit Prüfungsstress.

Somit relativiert sich auch das große Pfund, keinen einzigen Abgang verkraften zu müssen. Wenn die physischen Defizite beseitigt sind, sollten in einigen Wochen die Rädchen ineinander übergreifen. Von Eingespieltheit können die Bühler Rivalen um den Aufstieg auch nicht sprechen, wie schon die Verbandsliga-Absteiger Stadelhofen und Hofstetten früh erkennen mussten.