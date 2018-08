Jede Menge Luft nach oben

Von Hans Falsehr Moral, Charakter, Kampf- und Laufbereitschaft - Klasse. Fußballerisch aber hat der KSC noch jede Menge Luft nach oben. Wie schon im ersten Heimspiel gegen Zwickau (1:1) konnte die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz auch gestern Abend gegen Jena eine Niederlage erst kurz vor dem Abpfiff verhindern. Manuel Stiefler glich die 1:0-Führung des FC Carl Zeiss in der 88. Minute aus. In einer unübersichtlichen Szene im Fünfmeterraum der Gäste prallte der Ball vom Rücken das fast auf der Torlinie liegenden Mittelfeldspielers ins Tor. Für beide Trainer war das 1:1 letztlich ein "gerechtes Ergebnis." Gästecoach Mark Zimmermann gab zu, dass seine Jungs "zum Schluss einfach nicht mehr konnten." Deshalb hätte sich sein Karlsruher Kollege Alois Schwartz beinahe noch über drei Punkte freuen können - aber Kyoung-Rok Choi drückte eine Hereingabe von Anton Fink von rechts nur an den Außenpfosten (90.+1). Von der fußballerischen Steigerung, die sich der KSC für sein zweites Heimspiel vorgenommen hatte, war in den ersten 45 Minuten nichts zu sehen. Jena, laufstark und intern gut aufeinander abgestimmt, zwang seine Gastgeber ständig in den Zweikampf, was natürlich keinen Spielfluss aufkommen ließ. Und um den Zweikämpfen aus dem Weg gehen zu können, fehlte den Hausherren die Handlungsschnelligkeit und Passgenauigkeit. Eingeleitet durch vier Eckbälle in Serie entwickelten die Wildparkprofis ab der 25. bis etwa zur 40. Spielminute trotzdem eine gewisse Überlegenheit. Erfolgversprechende Torszenen resultierten daraus aber nicht. Bei einer "Halbchance" setzte Damian Roßbach einen Seitfallzieher genau in die Arme von Jenas Schlussmann Jo Coppens (28.). Ansonsten unterliefen den KSClern oft technische Fehler, stand ein Karlsruher im Abseits oder der letzte Pass kam nicht an. So sahen die 11530 Zuschauer vor der Pause nur eine gute Tormöglichkeit - aber für die Gäste. Nachdem Daniel Gordon im eigenen Strafraum einen Gegner angeschossen hatte, fiel der Ball zehn Meter vor dem Karlsruher Kasten vor die Füße von Felix Brügmann - doch mit einem Reflex bewahrte KSC-Keeper Benjamin Uphoff seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand (6.). KSC-Trainer Alois Schwartz reagierte auf die spielerischen Mängel seiner Schützlinge und brachte zur zweiten Halbzeit Kyoung-Rok Choi für Marc Lorenz und Anton Fink für Martin Röser. So drückte der KSC die Thüringer in deren Hälfte und dominierte die Partie - und hatte auch Chancen. Schon in der 48. Minute durch Marvin Pourié, der aber zu eigensinnig agierte und vorbeischoss, statt den mitgelaufenen Kyoung-Rok Choi einzusetzen. Auch nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit hatte Pourié das 1:0 auf dem Schlappen, schoss aber eine Hereingabe von Marco Thiede über das gegnerische Tor (61.). Nach etwa 75 Minuten ging den Hausherren aber die Puste aus. Jena traf bei einem Konter in Person von Dominik Bock nur den Außenpfosten (76.). Knapp zehn Minuten später aber drückte Bock einen Freistoß der Gäste von rechts am zweiten Pfosten ins Karlsruher Tor: Jena führte 1:0 (85.). Doch mit dem Mute der Verzweiflung wehrte sich der KSC gegen die drohende Niederlage und Manuel Stiefler erzwang in der 88. Minute den Ausgleich. KSC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Muslija, Stiefler, Wanitzek, Lorenz (46. Choi) - Röser (46. Fink), Pourié (80. Sané). Jena: Coppens - Florian Brügmann, Slamar, Grösch, Cros - Erlbeck (52. Schau), Ekhardt - Wolfram, Starke, Tchenkoua (56. Bock) - Felix Brügmann (83. Eismann). Schiedsrichter: Günsch (Marburg) - Zuschauer: 11530 - Tore: 0:1 Bock (85.), 1:1 Stiefler (88.) - Gelbe Karten: - Eismann - Beste Spieler: Thiede - Eckhardt.

