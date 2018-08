"Nach vorne fehlt der Punch"

Zufriedene Gesichter beim 1. SV Mörsch, hängende Köpfe beim Kehler FV - das war die Gemütslage nach der Nullnummer im Verbandsligaspiel beider Teams vor rund 200 Zuschauern in der Mörscher Sandgrube. Bei den Hausherren kann man angesichts des personellen Aderlasses mit den beiden Auftaktpartien - das Remis in Radolfzell sowie das gestrige Unentschieden - durchaus zufrieden sein, die ambitionierten Gäste hinken mit lediglich einem Punkt den eigenen Erwartungen hinterher.

Gestern Mittag stand mit Mukhtar Sowe auf Mörscher Seite erneut ein Akteur in der Startelf, der in der vergangenen Saison durchweg im Kader der Reserve zu finden war, und Dominic Pflugfelder nahm, direkt aus dem Urlaub angereist, auf der Reservebank Platz. Gerade Sowe verdiente sich vor dem Seitenwechsel das Prädikat "Mann der ersten Halbzeit". Vor der Pause hatten beide Teams ähnliche Spielanteile, es gab hüben wie drüben je eine ordentliche Torchance: Zunächst wurde Christof Leiss von Sandro Weber gut in Szene gesetzt, hatte bei seinem Abschluss aber Pech und scheiterte an Daniel Künstle im Tor der Gäste. Auf der Gegenseite setzte Kevin Sax einen Kopfball knapp neben den Pfosten.

Nach dem Pausentee kamen die Gäste etwas besser in die Partie und hatten auch die große Möglichkeit zur Führung, aber Elyas Bounatouf scheiterte an Mörschs Keeper Dominik Maier. In der 80. Spielminute hätte das Spiel dann beinahe einen Sieger gefunden, als Mörschs Dominik Kerling das Spielgerät mit etwas Pech an den Querbalken nagelte.

"Ich bin zufrieden mit dem Spiel und dem Ergebnis meiner Mannschaft. Nach vorne fehlt uns noch etwas der Punch, aber wir stehen defensiv richtig gut und machen es dem Gegner sehr schwer, zu treffen. Wir hatten zwei Teams als Gegner, die eher nach oben schielen. Mit dieser Ausbeute hat nicht jeder gerechnet," so Mörschs neuer Trainer Patrick Anstett nach der Partie. Am kommenden Wochenende geht es mit dem Spiel beim FC Denzlingen erneut gegen ein Topteam der Liga. Anpfiff im Breisgau ist am Sonntag um 15 Uhr.

SV Mörsch: Maier - Schwarz, Leiss, Baumann, Würz (59. Leon Forcher), Kerling (83. Leander Forcher), Sowe, Weber, Schrempp, Schmitt, Beckmann.

Kehler FV: Künstle - Göser (64. David Assenmacher), Sax, Abdesadki, Bounatouf, Assenmacher, Paprizi (64. Ntjam-Manguele), Plautz (88. Traikia), Stefan, Aras, Sert.

Schiedsrichter: Jürgen Schätzle (Elzach) - Tore: Fehlanzeige - Zuschauer: 200.