Bühlertal dreht richtig auf

Würmersheim beim VfB Bühl Bühl (red) - Aufsteiger FV Würmersheim (Foto: Vetter) startete perfekt in die erste Landesliga-Saison der Vereinsgesichte. Was man vom VfB Bühl, einem der heißesten Titelkandidaten, wahrlich nicht behaupten kann. Im Bühler Hägenich stehen sich beide am Samstag gegenüber.

Kein leichtes Spiel für Kuppenheim Kuppenheim (rap) - SV 08 Kuppenheim-Trainer Matthias Frieböse will an den Pokalritt der vergangenen Saison anknüpfen. Das könnte schwer werden, denn am Dienstag wartet in der ersten Runde des südbadischen Pokals mit dem SC Lahr ein hartes Brett auf den SV 08 (Foto: toto).

Würmersheim startet mit Derby Baden-Baden (bor) - Schweißtreibend war die Vorbereitung auf die am Samstag beginnende Landesligasaison allenthalben. Ab morgen dürfen sich die zahlreichen Regiovertreter dieser Spielzeit erstmals im Kampf um Punkte miteinander messen (Foto: toto).