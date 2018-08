Im Angriffsmodus

Frankfurt

Supercup: Bayern trifft auf Frankfurt Frankfurt (red) - Bevor nächste Woche die erste Runde im DFB-Pokal ansteht, treffen am Sonntag der FC Bayern und Eintracht Frankfurt im Supercup aufeinander. Dabei hat der Pokalsieger aus Frankfurt bereits allen Grund zur Freude: Stürmer Ante Rebic verlängerte seinen Vertrag (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Bevor nächste Woche die erste Runde im DFB-Pokal ansteht, treffen am Sonntag der FC Bayern und Eintracht Frankfurt im Supercup aufeinander. Dabei hat der Pokalsieger aus Frankfurt bereits allen Grund zur Freude: Stürmer Ante Rebic verlängerte seinen Vertrag (Foto: dpa). » - Mehr

Bremen

"König Otto" wird 80 Bremen (red) - Er ist in Bremen eine lebende Legende, in Kaiserslautern als Meistertrainer verehrt und in Griechenland liegen sie ihm auch vierzehn Jahre nach der Sensation zu Füßen: Otto Rehhagel, ein Kind der Bundesliga, feiert am Donnerstag seinen 80. Geburtstag (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Er ist in Bremen eine lebende Legende, in Kaiserslautern als Meistertrainer verehrt und in Griechenland liegen sie ihm auch vierzehn Jahre nach der Sensation zu Füßen: Otto Rehhagel, ein Kind der Bundesliga, feiert am Donnerstag seinen 80. Geburtstag (Foto: dpa). » - Mehr

Sasbach

Die Sternstunde von René Linderer Sasbach (hu) - 25 Jahre ist es her, als der damals 22-jährige Sasbacher René Linderer beim Bundesliga-Debüt des SC Freiburg gegen München in der Startelf stand. Noch heute schwelgt er gerne in Erinnerungen. Am Samstag wird das große Jubiläumsspiel angepfiffen (Foto: Linderer/Archiv). » Weitersagen (hu) - 25 Jahre ist es her, als der damals 22-jährige Sasbacher René Linderer beim Bundesliga-Debüt des SC Freiburg gegen München in der Startelf stand. Noch heute schwelgt er gerne in Erinnerungen. Am Samstag wird das große Jubiläumsspiel angepfiffen (Foto: Linderer/Archiv). » - Mehr

München

Der "Tiger" wird 50 München (sid) - Wenn "Tiger" Stefan Effenberg am Donnerstag seinen 50. Geburtstag feiert, kann er auf eine bewegte Karriere zurückblicken: Als Stinkefinger der Nation oder als Champions-League-Sieger mit den Bayern sorgte er auf und neben dem Platz für viele Schlagzeilen (Foto: dpa). » Weitersagen (sid) - Wenn "Tiger" Stefan Effenberg am Donnerstag seinen 50. Geburtstag feiert, kann er auf eine bewegte Karriere zurückblicken: Als Stinkefinger der Nation oder als Champions-League-Sieger mit den Bayern sorgte er auf und neben dem Platz für viele Schlagzeilen (Foto: dpa). » - Mehr