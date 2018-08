Bereit für das Spiel des Jahres

Torhüter Norman Riedinger griff energisch zu und ließ dem Nürnberger nicht den Hauch einer Chance. Abwehrspieler Rico Schmider erklärte schelmisch grinsend das taktische System des 1. FC Nürnberg. Nein, es handelte sich dabei noch nicht um die Bundesligaprofis des Clubs, sondern lediglich um Nürnberger Rostbratwürste, die bei einem Teamabend am Anfang der Woche auf einem Schwenkgrill, passend im 4-1-4-1-System des Gegners aufgereiht, vor sich hinbrutzelten. Doch das Video, das der Oberligist auf Facebook postete, verdeutlicht eins: Die Spieler des SV Linx sind heiß auf den heutigen DFB-Pokalfight (15.30 Uhr) gegen den haushohen Favoriten aus Franken. Getreu dem Motto: Nürnberger grillen.

Die Vorfreude, das Adrenalin, die Anspannung - sie steigen mit jeder Minute, die bis zum Anpfiff vor rund 7500 Zuschauern verrinnt. "Unter der Woche hielt sich das Kribbeln im Bauch noch in Grenzen, aber spätestens wenn wir in das volle Kehler Stadion einmarschieren, wird das Kribbeln da sein", sagt SVL-Trainer Sascha Reiß. Für Amateurfußballer sei schließlich das Erreichen des DFB-Pokals der "größtmögliche Erfolg, ein absoluter Festtag".

Angst hat Reiß vor dem Bundesligaaufsteiger keineswegs. Und Angst sollen auch seine Schützlinge nicht haben. "Es soll keiner nervös oder gestresst sein. Jeder einzelne, ob Spieler, Trainer, Funktionär oder Fan soll den Tag genießen und mit einem Grinsen im Gesicht einschlafen", so der SVL-Coach. Logisch, dass beim "Spiel des Jahres", wie es Reiß ausdrückt, jeder Spieler dabei sein will. "Da werden auch manche Wehwehchen vernachlässigt. Bis auf Dennis Kopf (Syndesmosebandriss) kann ich personell aus dem Vollen schöpfen."

Beste Voraussetzungen also, um dem Team von Trainer Michael Köllner einen heißen Pokaltanz zu liefern. Reiht sich heute der SV Linx etwa in die Riege der Pokalsensationen des FV 09 Weinheim und des TSV Vestenbergsgreuth, die beide die großen Bayern aus dem Wettbewerb kegelten, ein? "Nürnberg ist fünf Ligen über uns. Natürlich gibt es da eine gewisse Diskrepanz. Doch das Gute im Fußball ist, dass jedes Spiel bei 0:0 beginnt. Wir wollen dem Club das Leben so schwer wie möglich machen. Eine kleine Chance auf eine Überraschung haben wir definitiv", sagt Reiß und schiebt mit einem breiten Grinsen hinterher: "Danach noch fünf Siege und wir spielen international."

Dass die Hanauerländer Pokal können, zeigte der SVL anno 1994, als man zuletzt im DFB-Pokal spielte. Gegen die späteren Eurofighter aus Schalke schnupperte die Truppe lange an einer Sensation. Martin Suffner brachte den Underdog gar in Führung (26.), erst in der 86. Minute erlöste Mike Büskens, nachdem Jiri Nemec (66.) den Ausgleich erzielt hatte, die Knappen und verhinderte eine Pokalsensation. "Vielleicht ist der Spielverlauf auch diesesmal ähnlich und wir können lange mithalten. Auch wir haben gewisse Qualitäten. Wichtig ist, dass wir uns einfach richtig gut verkaufen", sagt Reiß. Mittendrin im heutigen Pokalgeschehen sind neben Trainer Reiß, der aus Kuppenheim stammt, mit Torhüter Riedinger (Gaggenau) und Mittelfeldmotor Alexander Merkel (Ottenau) zwei weitere Akteure aus Mittelbaden.

Bei den Franken sucht man den einen großen Star vergebens, das Team definiert sich über das Kollektiv. "Trotzdem haben sie mit Hanno Behrens, Mikael Ishak und Ex-KSC-Spieler Enrico Valentini gute Kicker in ihren Reihen", warnt Reiß seine Mannschaft.

Wie das charmante Facebook-Video endete? "Wenn wir den Stürmer vorne wegnehmen, haben wir eine Chance", sagt Schmider. Riedingers Antwort: "Ha, das machen wir doch mit Linx."