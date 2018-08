Zentimeter fehlen zur Pokalsensation

Kehl

Kehl

SVL: Bereit für das Spiel des Jahres Kehl (rap) - Das Stadion ist nahezu ausverkauft, das Wetter spielt mit und der Kader ist bis auf einen Ausfall auch vollständig: Der Fußball-Oberligist SV Linx fiebert der Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag gegen den Bundesligisten 1. FC Nürnberg entgegen (Foto: av/toto).

Kuppenheim

Kuppenheim

Kein leichtes Spiel für Kuppenheim Kuppenheim (rap) - SV 08 Kuppenheim-Trainer Matthias Frieböse will an den Pokalritt der vergangenen Saison anknüpfen. Das könnte schwer werden, denn am Dienstag wartet in der ersten Runde des südbadischen Pokals mit dem SC Lahr ein hartes Brett auf den SV 08 (Foto: toto).

Sasbach

Sasbach

Die Sternstunde von René Linderer Sasbach (hu) - 25 Jahre ist es her, als der damals 22-jährige Sasbacher René Linderer beim Bundesliga-Debüt des SC Freiburg gegen München in der Startelf stand. Noch heute schwelgt er gerne in Erinnerungen. Am Samstag wird das große Jubiläumsspiel angepfiffen (Foto: Linderer/Archiv).