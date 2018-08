Die schwarze Serie geht weiter Von Wolfram Braxmaier Wenn es für den SV 08 Kuppenheim in der südbadischen Fußball-Verbandsliga einen Angstgegner gibt, dann ist das sicherlich der 1. FC Rielasingen-Arlen. Auch am Samstag fand im Wörtelstadion die schwarze 08-Serie ihre Fortsetzung, denn die Gäste vom Bodensee setzten sich mit Besorgnis erregender Leichtigkeit mit 4:1 durch. Der 0:4-Pausenstand ließ sogar ein Kuppenheimer Debakel erahnen, das dann aber ausblieb. Auch im neunten Spiel im südbadischen Oberhaus gab es für die Knöpflestädter nichts zu erben, die siebte Niederlage war nicht zu verhindern. Vom holprigen Punktspielauftakt war dem Team vom Bodensee von der ersten Sekunde an nichts anzumerken. Treffend stellte 08-Trainer Matthias Frieböse, der auf Hochzeiter Andreas Weisgerber verzichten musste, nach den wenig erbaulichen 90 Minuten fest: "Der Gegner hat uns regelrecht überrollt. Die Wucht eines angeschlagenen Boxers traf uns mitten ins Gesicht. Wir hatten heute einfach nicht die Qualität, um dieses Tempo mitzugehen." Was Frieböse besonders missfiel, das waren die Schuldzuweisungen innerhalb des Teams: "Wir haben kopflos gespielt. Ich erwarte, dass die Mannschaft dann ihre Fehler erkennt. Wir aber sind in die Einzelteile zerfallen, waren kein Team mehr." Gästetrainer Jürgen Rittenauer strahlte dagegen mit der Sonne um die Wette: "Wir waren von Beginn an hellwach, denn das war ein ganz wichtiges Spiel für uns. Wir haben in der ersten Halbzeit viele Dinge gut gemacht. Wir haben einfach, geradlinig und zielstrebig gespielt." Der 1. FCR war von Beginn an dominant. Die Rittenauer-Schützlinge präsentierten sich extrem laufstark, ließen den Ball gekonnt zirkeln und die Hausherren erst gar nicht in die Zweikämpfe kommen. Bergauf und mit Gegenwind: So agierten dagegen der chancenlose SV 08 , der in Halbzeit eins keine einzige gefährliche Situation kreieren konnte. Dafür unterliefen ihm im Mittelfeld haarsträubende Ballverluste, die die Gäste gnadenlos ausnutzten. In der elften Minute hatte Denis Smuda am Mittelkreis einen Zweikampf verloren, Torjäger Nedzad Plavci ließ Sami Saddedine mit einer Körpertäuschung aussteigen und überwand Torwart Fabian Hegele mit einem Flachschuss. Jetzt kamen die Gäste so richtig auf Touren: Erneut ein Ballverlust im Mittelfeld sorgte für das 0:2, als die weite Flanke von Rene Greuter in Tobias Bertsch (18.) seinen Abnehmer fand. Keine gute Figur machte hierbei 08-Keeper Hegele. Nach einem Stellungsfehler von Frederik Weißer passte Plavci präzise zu Silvio Battaglia, der mit dem 3:0 (34.) keine Mühe hatte. Nach einem Pfostentreffer von Plavci (40.) staubte schließlich Alessandro Fiore Tapia zum 4:0 ab, dem SV 08 drohte ein Debakel. Auch Kuppenheims Videobeobachter hatte nun genug und baute die Kamera ab. Er hatte genug im Kasten für einen Film mit dem Titel "Was man im Fußball nicht machen sollte". Nach dem Seitenwechsel schaltete Rielasingen einen Gang zurück. Dadurch kam Kuppenheim etwas besser ins Spiel und durch Marek Balzer (63.) zum Ehrentreffer. Schwächster Akteur auf dem Platz war aber der junge Schiedsrichter Martin Wilke, der nach der Partie in der Kabine Besuch von seinem Beobachter erhielt. Da dürften klärende Worte gefallen sein. Die werden in Sachen Rücktritt von 08-Vorstand Martin Hager noch immer vermisst. "Kein Kommentar". Mehr war Sportdirektor Almir Karamehmedovic nicht zu entlocken. SV 08 Kuppenheim: Hegele - Weißer (80. Radke), Karadogan, Smuda, Otto (73. Borutta) - Herbote, Karamehmedovic (42. Tran), Saddedine, Götz - Balzer, Grünbacher (84. Tasli). 1. FC Rielasingen-Arlen: Klose - Almeida, Berger, Hoxha, Kunze (60. Dietrich) - Bertsch, Greuter (72. Winterhalder), Leschinski (84. Mendes), Wellhäuser (37. Fiore Tapia) - Plavci, Battaglia. Schiedsrichter: Martin Wilke (Merzhausen) - Zuschauer: 200 - Tore: 0:1 Plavci (11.), 0:2 Bertsch (18.), 0:3 Battaglia (34.), 0:4 Fiore Tapia (40.), 1:4 Balzer (63.) - Gelbe Karten: Saddedine, Karamehmedovic, Grünbacher - Greuter, Hoxha, Leschinski - Beste Spieler: - Plavci, Battaglia.

