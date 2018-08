Probleme mit dem Ball

Köln



Karlsruher SC gewinnt in Köln Köln (red) - Nach 94 Minuten Schwerstarbeit war es so weit: Der Karlsruher Sportclub konnte als Gast von Fortuna Köln gestern Abend den ersten Sieg der neuen Saison verbuchen - auf Grund einer Leistungssteig erung in der zweiten Halbzeit nicht unverdient (Foto: GES). » Weitersagen (red) - Nach 94 Minuten Schwerstarbeit war es so weit: Der Karlsruher Sportclub konnte als Gast von Fortuna Köln gestern Abend den ersten Sieg der neuen Saison verbuchen - auf Grund einer Leistungssteig erung in der zweiten Halbzeit nicht unverdient (Foto: GES). » - Mehr