Ein packendes Duell um den Titel

Köln

Kampfmaschine Legat in den Käfig Köln (dpa) - Als defensiver Mittelfeldspieler war der frühere Fußball-Profi Thorsten Legat ein harter Hund. Zurzeit klettert der Ex-Profi in den Käfig. Mixed Martial Arts (MMA) heißt das, was er da macht und klingt kriegerisch, was es auch ist. Erlaubt ist so ziemlich alles (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Als defensiver Mittelfeldspieler war der frühere Fußball-Profi Thorsten Legat ein harter Hund. Zurzeit klettert der Ex-Profi in den Käfig. Mixed Martial Arts (MMA) heißt das, was er da macht und klingt kriegerisch, was es auch ist. Erlaubt ist so ziemlich alles (Foto: dpa). » - Mehr

Iffezheim

Iffezheim gewinnt Topspiel Iffezheim (bor) - Der FV Iffezheim hat das erste Spitzenspiel in der Kreisliga A, Staffel Nord gewonnen. Der Vorjahresdritte besiegte den amtierenden Vizemeister VFB Gaggenau mit 4:1. Das Duell der beiden Aufsteiger aus Bietigheim und Rauental ging mit 4:2 an die Gastgeber (Foto: fuv). » Weitersagen (bor) - Der FV Iffezheim hat das erste Spitzenspiel in der Kreisliga A, Staffel Nord gewonnen. Der Vorjahresdritte besiegte den amtierenden Vizemeister VFB Gaggenau mit 4:1. Das Duell der beiden Aufsteiger aus Bietigheim und Rauental ging mit 4:2 an die Gastgeber (Foto: fuv). » - Mehr

Hamburg

Schäfer ist neue Führungskraft Hamburg (sid) - Schwebebalken-Weltmeisterin ist Pauline Schäfer bereits seit neun Monaten, nun ist sie auch erstmals die neue sportliche Führungskraft der deutschen Kunstturnerinnen. Bei den Titelkämpfen in Glasgow lastet deshalb viel Verantwortung auf ihren Schultern (Foto: dpa). » Weitersagen (sid) - Schwebebalken-Weltmeisterin ist Pauline Schäfer bereits seit neun Monaten, nun ist sie auch erstmals die neue sportliche Führungskraft der deutschen Kunstturnerinnen. Bei den Titelkämpfen in Glasgow lastet deshalb viel Verantwortung auf ihren Schultern (Foto: dpa). » - Mehr

Ottersdorf

Ottersdorf gewinnt Elfmeter-Krimi Ottersdorf (red) - In Runde eins blieben mit dem TC Fatihspor, den Aufsteigern FV Ötigheim (6:7 n. E. in Ottersdorf) und FV Ottersweier, dem VfB Unzhurst und dem FV Bad Rotenfels im Bezirkspokal fünf Bezirksligisten auf der Strecke - zwei andere Vereine traten erst nicht an. (Foto: toto). » Weitersagen (red) - In Runde eins blieben mit dem TC Fatihspor, den Aufsteigern FV Ötigheim (6:7 n. E. in Ottersdorf) und FV Ottersweier, dem VfB Unzhurst und dem FV Bad Rotenfels im Bezirkspokal fünf Bezirksligisten auf der Strecke - zwei andere Vereine traten erst nicht an. (Foto: toto). » - Mehr