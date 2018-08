Rutscht das "Schwergewicht" aus?

Die Vorfreude ist Johannes Hurle schon in der Stimme anzumerken. Seinen Jungs vom Fußball-Landesligisten SV Bühlertal geht es genauso. "Wir freuen uns, dass wir uns mit dem SV Oberachern messen dürfen. Der SVO ist ein fußballerisches Aushängeschild und Schwergewicht in Mittelbaden. Genau für solche Spiele, spielt man doch Fußball", sagt der SVB-Trainer über die heutige Begegnung in der zweiten Runde des südbadischen Pokalwettbewerbs auf dem heimischen Mittelberg (19 Uhr) gegen den favorisierten Oberligisten.

Neben der Vorfreude klingt in Hurles Stimme auch reichlich Respekt durch. Respekt, über die Qualitäten der Truppe von Trainer Mark Lerandy. "Die haben mit dem 3:1-Sieg am Wochenende gegen die Stuttgarter Kickers mal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Das zeugt neben der spielerischen Qualität auch von einer guten Mentalität", findet Hurle.

Was aber gar nicht durchklingt, wenn der SVB-Coach über den Pokalfight spricht, ist Angst. Dazu besteht auch keinerlei Grund. Das Team vom Mittelberg ist glänzend in die Saison gestartet, grüßt nach drei Spieltagen mit sieben Punkten vom Platz an der Landesliga-Sonne. Zudem wurde in der ersten Runde des SBFV-Pokals Ligakonkurrent FSV Altdorf mit 5:2 niedergerungen. "Es ist schön, dass wir für das Pokalspiel die Favoritenrolle mal abgeben können. Oberachern muss eine Runde weiterkommen, wir können", greift Hurle in die Psycho-Trickkiste, wenngleich er einräumt, dass "wir einen Sahnetag brauchen, und Oberachern eher einen schwächeren Tag".

Dass Leidenschaft und Mentalität Berge versetzen können, zeigten am vergangenen Wochenende die Kicker vom SV Linx, die gegen den 1. FC Nürnberg in der ersten Runde des DFB-Pokals haarscharf an einer Sensation vorbeischrammten (1:2). "Natürlich ist Linx ein Beispiel, dass man gegen jeden Gegner bestehen kann. Es müssen aber viele Faktoren mitspielen. Wir müssen lange Zeit das Spiel offen halten und einen frühen Rückstand unbedingt vermeiden", so Hurle. Nicht mit von der Partie sind Urlauber Sebastian Keller (Hurle: "Seine Erfahrung fehlt schon"), Christian Schmidt (Platzwunde) und Amir Memisevic (Arbeit).

"Wir nehmen die Begegnung so ernst, als wäre es ein Saisonspiel und gehen die Aufgabe seriös an. Wir wollen in die nächste Runde einziehen", sagt auch Patrick Anstett, Trainer des 1. SV Mörsch, über den heutigen Gegner FC Teningen, der in der Landesliga II nach zwei Spieltagen mit null Punkten und 2:14 Toren das Tabellenende ziert. Um gegen den Underdog ordentlich Gas zu geben, gab Anstett seinen Mannen am Montag und gestern trainingsfrei. Dafür verpflichtete der SVM Anfang der Woche mit Dominic Frey, der vom FV Malsch kommt, noch einen Spieler für die Offensive, der bereits in der Jugend und zu Landesligazeiten beim SVM kickte.

Landesligist SV Sinzheim bestreitet sein Zweitrundenspiel gegen Ligakonkurrent FV Langenwinkel erst am kommenden Mittwoch (19.15 Uhr), Titelverteidiger SV Linx gar erst am 12. September (17.30 Uhr) gegen den Verbandsligisten SC Lahr.