Ein neues Kapitel beginnt

In der Basketballabteilung des TuS Durmersheim beginnt eine neue Zeitrechnung - dank Daniel Todorovici. Das U-18-Basketball-Team, das er seit zwei Jahren trainiert, geht ab Herbst in der Bezirksliga an den Start.

Die 15 Jungs in der U-18-Mannschaft des TuS treffen sich zweimal wöchentlich zum Training. Mit kleineren Übungen und Wurfspielen wärmen sich die Jungs in lockerer Atmosphäre auf, trainieren ihre Korbleger - gerne auch zu Hip-Hop-Klängen. Das Training mache so viel Spaß, dass es richtig demotivierend sei, wenn es mal ausfalle, so Kubilay, einer der jungen Spieler. Seit Todorovici Unterstützung durch einen Co-Trainer bekommt, ist dies deutlich seltener der Fall, was das Team riesig freue.

Beste Voraussetzungen also, um sich in der Bezirksliga mit anderen Mannschaften zu messen: Eine hochmotivierte Truppe, die Lust aufs Spielen und den Wettbewerb hat, sowie engagierte Trainer.

Dennoch war der Weg in die Liga alles andere als leicht. Obwohl der TuS Durmersheim eigentlich eine lange Basketball-Tradition hat, und auch früher schon im Ligabetrieb involviert war, standen der U-18-Mannschaft einige Hürden im Weg.

Denn die Teilnahme in der Bezirksliga bringt drei große Nachteile mit sich: Mehr Kosten, mehr Verwaltungsaufwand und natürlich viel mehr Zeitaufwand. Für die benötigten Mannschaftstrikots fand Todorovici in der Hebammengemeinschaft Durmersheim einen Sponsor.

Nicht nur, dass für jedes Heimspiel genug Helfer organisiert werden müssen, um Schiedsrichter und Zeitnehmer zu stellen, auch die Ergebnisse müssen jeweils bis spätestens zwei Stunden nach Ende eines Spiels dem Dachverband gemeldet werden. Darin sieht Hans Schmidt, Abteilungsleiter Basketball beim TuS, einen enormen Mehraufwand.

Ohne die Initiative von Todorovici, der das Team bereits eigenständig vor zwei Jahren gründete, wäre es auch nie so weit gekommen. Todorovici selbst ist begeisterter Basketballer. Nach seinem Umzug von Karlsruhe nach Durmersheim vor einigen Jahren suchte er nach einer Möglichkeit, seinem Sport weiter nachzugehen, ohne dafür lange Strecken fahren zu müssen. So fand er den TuS, wo er selbst bei der Freizeitmannschaft mitspielt. Er aber hatte Lust auf mehr, wollte jungen Basketballfans ebenfalls ermöglichen, in einer Mannschaft zu spielen und rief so kurzerhand das U-18-Team ins Leben.

Man darf gespannt sein, wie sich die Truppe schlägt. Besonders freuen sich alle auf die Heimspiele - das erste findet am 30. September statt. Weitere Informationen zum Spiel- und Trainingsbetrieb unter

www.tus-durmersheim-basketball.de(red)