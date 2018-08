Mit Teamgeist zur "Riesensensation"

Nahezu auf den Tag genau vor vier Monaten platzte die Sandweierer Rheintalhalle aus allen Nähten. Möglichst viele Handball-Fans wollten schließlich den historischen Moment nicht versäumen, als der TVS Baden-Baden gegen die SG Pforzheim/Eutingen den Aufstieg in die dritte Bundesliga perfekt machte. Seit diesem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte wurde gefeiert ohne Ende - in der Halle, auf einer Trecker-Tour durchs Dorf und am Ballermann auf Mallorca. In den vergangenen Wochen wurde aber auch mindestens so fleißig geschuftet: Die Ballermänner des TVS wurden für die dritte Liga getrimmt. Morgen Abend nun wird die Rheintalhalle wieder rappelvoll sein, denn das Abenteuer geht endlich los - und wie!

"Es kribbelt", sagt Simon Bornhäußer, mit 31 Jahren ältester Spieler sowie obendrein neuer Kapitän des TVS. Angesichts der Premiere in der neuen Liga ist ihm in Sachen Vorfreude der Gegner eigentlich egal, schließlich ist das erste Spiel mit dem Logo des Deutschen Handball-Bunds (DHB) auf dem Trikotärmel "was total besonderes". Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn die Spielplaner haben beim Austüfteln des Tableaus einen echten Auftakt-Kracher produziert: Morgen um 20.30 Uhr gastiert der TV Willstätt in der Rheintalhalle. "Ausgerechnet" ist man geneigt zu schreiben. Schließlich sorgt der alte Rivale und Mitaufsteiger aus der Ortenau gleich zu Beginn der Drittliga-Saison für ein Derby-Feuerwerk. "Wir wären auch bei jedem anderen Gegner extrem motiviert - aber gegen Willstätt noch einen Tick mehr!", verspricht Kapitän Bornhäußer.

In den schweißtreibenden elf Wochen Vorbereitung war das teilweise schon schwieriger: Bei der Generalprobe vor einer Woche gegen den Südbadenligisten HGW Hofweier etwa agierte der Drittliga-Aufsteiger einigermaßen uninspiriert, das Spiel ging mit 28:29 verloren. "Die Generalprobe darf in die Hose gehen", sagt Trainer Ralf Ludwig, "in den Vorbereitungsspielen sind wir nicht ergebnisorientiert, da wird viel probiert." Morgen wird das freilich anders sein, da ist sich Ludwig "100 Prozent sicher", dass seine Jungs mit "mit einer ganz anderen Einstellung ins Spiel gehen werden". Wer beim "Highlight der Saison" Motivationsprobleme hat, so der TVS-Coach, "hat auf dem Spielfeld nichts verloren".

Prinzipiell findet es Ludwig gut, dass die Saison auf weitgehend unbekanntem Terrain mit dem Lokalkracher beginnt, denn: "Wir kennen den Gegner, wir kennen ihre Spielweise", sagt der Trainer über den TVW, der mit Kristian Eskericic seinen besten Akteur abgeben musste. Auch die Sandweierer haben mit Franz Henke, Daniel Grimm und Niklas Jolibois drei Stützen verloren. Eingedenk dieser Tatsache und der Mammutaufgabe dritte Liga spricht Mannschaftsverantwortlicher Simon Riedinger von einer "doppelten Herausforderung". Mit Julian Schlager, Maximilian Vollmer, Han Völker und Rückkehrer Max Mitzel habe man die Abgänge aber "absolut adäquat" ersetzt, die Neuzugänge hätten sich obendrein bestens eingefunden. Das bestätigt auch Ludwig. Der Übungsleiter, der beim TVS in seine vierte Saison geht, antwortet auf die Frage, ob er die sieben Akteure, die morgen Abend von Beginn auf der Platte stehen sollen, schon im Kopf hat kurz und prägnant: "Ja, hab' ich!" Wer genau das ist und ob auch einer der Neuen darunter ist, verrät er freilich nicht. Stattdessen betont er, dass es gerade die Stärke des TVS ist, nahezu 16 gleichwertige Akteure im Kader zu haben.

Mannschaftliche Geschlossenheit ist auch das richtige Stichwort bei der Verbalisierung des Saisonziels, denn das haben Trainer und Mannschaft am Dienstag in gewohnter Manier gemeinsam festgelegt. "Das lautet ganz klar Klassenerhalt", berichtet Ludwig, "alles andere wäre utopisch." Sollte dies gelingen, sagt Kapitän Bornhäußer, "wäre es eine Riesensensation" und noch höher einzuschätzen als der Aufstieg. Obendrein legen Trainer und Team ein besonderes Augenmerk darauf, dass, sollten mal fünf, sechs Spiele in Folge in die Hose gehen, die "Harmonie nicht verloren geht. Das ist ein ganz wichtiger Faktor", betont Ludwig.

Simon Riedinger sieht die Mannschaft "in der Pflicht, sich selbst zu beweisen, dass sie das Zeug zum Ligaerhalt hat". Auch sonst macht der Teamchef mit Blick auf die Saison eine klare Ansage: "Jeden einzelnen Punkt müssen wir feiern wie noch nie!" Die erste Party - am besten mit zwei Zählern - soll schon morgen Abend steigen.