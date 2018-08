Neues Trio kann zum Freiburger Volltreffer werden

Rheinau

SVL: Fußballfest ohne Happy End Rheinau (red) - Es war ein rauschendes Fußballfest, wie man es im Kehler Rheinstadion seit vielen Jahren nicht mehr erlebt hatte. Der SV Linx bot dem Bundesligisten 1. FC Nürnberg auf dem Platz Paroli (1:2) und glänzte neben dem Spielfeld mit einer perfekten Organisation (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Es war ein rauschendes Fußballfest, wie man es im Kehler Rheinstadion seit vielen Jahren nicht mehr erlebt hatte. Der SV Linx bot dem Bundesligisten 1. FC Nürnberg auf dem Platz Paroli (1:2) und glänzte neben dem Spielfeld mit einer perfekten Organisation (Foto: dpa). » - Mehr

Glaube soll Berge versetzen Nürnberg (sid) - Zur Einstimmung auf die neue Saison fanden sich die Spieler des 1. FC Nürnberg auf einem Friedhof wieder. Glaube "als Kraftquelle" habe eine große Bedeutung, sagt Trainer Michael Köllner, deswegen sei nichts dabei, einen solchen Besuch anzusetzen (Foto: dpa). » Weitersagen (sid) - Zur Einstimmung auf die neue Saison fanden sich die Spieler des 1. FC Nürnberg auf einem Friedhof wieder. Glaube "als Kraftquelle" habe eine große Bedeutung, sagt Trainer Michael Köllner, deswegen sei nichts dabei, einen solchen Besuch anzusetzen (Foto: dpa). » - Mehr

Robert Ihly macht deutsche Geher fit Baden-Baden (ket) - Der ehemalige Weltklasse-Geher Robert Ihly wollte erst gar nicht Trainer werden, doch er wurde es dann doch. Am Dienstag starten seine Athleten Carl Dohmann und Nathaniel Seiler bei der EM in Berlin - Ihly wird ihnen seelischen Beistand leisten (Foto: rawo). » Weitersagen (ket) - Der ehemalige Weltklasse-Geher Robert Ihly wollte erst gar nicht Trainer werden, doch er wurde es dann doch. Am Dienstag starten seine Athleten Carl Dohmann und Nathaniel Seiler bei der EM in Berlin - Ihly wird ihnen seelischen Beistand leisten (Foto: rawo). » - Mehr

Zusammen geht′s besser Freiburg (ket) - Aus Trainingspartnern wurden Freunde: Die beiden EM-Teilnehmer Carl Dohmann und Nathaniel Seiler kamen einst in Baden-Baden zum Gehsport. Heute trainieren sie beide am Olympiastützpunkt in Freiburg. Im BT-Interview sprechen sie über ihre Karriere (Foto: rawo). » Weitersagen (ket) - Aus Trainingspartnern wurden Freunde: Die beiden EM-Teilnehmer Carl Dohmann und Nathaniel Seiler kamen einst in Baden-Baden zum Gehsport. Heute trainieren sie beide am Olympiastützpunkt in Freiburg. Im BT-Interview sprechen sie über ihre Karriere (Foto: rawo). » - Mehr