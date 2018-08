Von Nervosität keine Spur

Bühlertal



Bühlertal knapp geschlagen Bühlertal (rap) - In der zweiten Runde des südbadischen Pokals hat der Fußball-Landesligist SV Bühlertal am Mittwoch eine Sensation gegen den Oberligisten SV Oberachern knapp verpasst. Ausgeschieden ist der 1. SV Mörsch, der überraschend mit 0:1 gegen Teningen verlor (Foto: toto). » Weitersagen (rap) - In der zweiten Runde des südbadischen Pokals hat der Fußball-Landesligist SV Bühlertal am Mittwoch eine Sensation gegen den Oberligisten SV Oberachern knapp verpasst. Ausgeschieden ist der 1. SV Mörsch, der überraschend mit 0:1 gegen Teningen verlor (Foto: toto). » - Mehr