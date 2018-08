Das Derby-Fieber geht um

Kaiserslautern

Von Baden nach England in die Pfalz Kaiserslautern (red) - Jan-Ole Sievers freut sich auf das bevorstehende Derby: Der Torhüter des 1. FC Kaiserslautern trifft am Samstag auf den KSC, wo er in der Jugend ausgebildet wurde. Von Baden ging es nach England zu den Bolton Wanderers und schließlich in die Pfalz (Foto: dpa). » Weitersagen

Baden-Baden

TVS: Kracherderby zum Auftakt Baden-Baden (moe) - Nach elf schweißtreibenden Wochen Vorbereitung geht es am Freitagabend los: Die Handballer des TVS Baden-Baden(Foto: rayk) starten ins Abenteuer dritte Liga. Zum Auftakt steigt in der Rheintalhalle gleich ein Kracher: Der TV Willstätt gastiert zum Derby. » Weitersagen

Iffezheim

Große Woche auf sattem Grün Iffezheim (red) - Während die Wiesen und Felder in der Region durch die Dürre mittlerweile Wüsten ähneln, präsentiert sich das Geläuf auf der Iffezheimer Galopprennbahn in sattem Grün. Die Bahn (Foto: dpa) ist in Bestzustand - und damit gut gerüstet für die "Große Woche". » Weitersagen

Rastatt

Probleme mit dem Ball Rastatt (bor) - Es sind zwar erst drei Spieltage der laufenden Landesligasaison absolviert, dennoch muss man sich um die Sportvereinigung Ottenau Sorgen machen. Im Derby beim Rastatter SC/DJK verlor die Elf von Trainer Giovanni Marotta verdient mit 1:3 (Foto. fuv). » Weitersagen