Die heiße Phase beginnt Von Christian Rapp Steven Schröter hätte sicherlich nichts gegen eine Wiederholung einzuwenden. Am ersten Spieltag in der Bezirksliga setzte sich sein SV Sasbach gegen den VfR Bischweier auf heimischen Geläuf mit 4:0 durch. 18 Tage später treffen nun beide Teams im Achtelfinale des Bezirkspokals wieder aufeinander. "Natürlich wäre das gleiche Ergebnis wünschenswert, aber Pokal ist Pokal", füllt der SVS-Trainer das Phrasenschwein gleich mal mit drei imaginären Euro. Vielmehr wünsche er sich eine "Reaktion seiner Mannschaft auf die Derbyniederlage am vergangenen Sonntag gegen Unzhurst". Reaktion zeigen, willkommene Abwechslung zum tristen Liga-Alltag, den Schwung mitnehmen - die verbliebenen 16 Mannschaften haben ihre teils ganz eigene Motivation, um in den morgigen Achtelfinalpartien zu bestehen. Mit dabei sind noch acht Bezirksligisten und acht A-Ligisten (fünf A Nord/drei A Süd). Neben dem Duell Sasbach gegen Bischweier treffen auch die beiden Bezirksligisten FC Ottenhöfen und SV Ulm aufeinander. Den Sprung ins Viertelfinale schaffen also maximal sechs Vertreter aus dem Bezirksoberhaus. Zu den Hochspringern möchte auch Patrick Baumstark mit seinem VfR Bischweier gehören. "Im Pokal gibt es nur gewinnen oder rausfliegen. Ich werde sicherlich keine zweite Mannschaft gegen Sasbach auf das Feld schicken", macht der VfR-Trainer klar. Das 0:4 zum Rundenauftakt sei abgehakt, die Mannschaft sei mittlerweile gut drauf, wenngleich der "SVS der Favorit ist". Im zweiten Bezirksligaduell ist eine Partie auf Augenhöhe zu erwarten. Der Tabellensechste (FC Ottenhöfen) trifft auf den Siebten (SV Ulm) - eine Pokalschlacht droht, inklusive Verlängerung. Einen Pokalfight will dagegen Bezirksligist FV Ottersdorf gegen den klassentieferen FV Sandweier unter allen Umständen vermeiden. "Es wird sicherlich kein lockerer Spaziergang für uns. Der FVS ist gut gestartet und noch ungeschlagen in der Liga. Wir haben am Sonntag den ersten Sieg eingefahren und wollen den Schwung mit in den Pokal nehmen", sagt FVO-Spielertrainer Stefan Kalkbrenner, der noch auf zwei, drei Urlauber verzichten muss. Ebenfalls auf einige Urlauber (Timo Strobel, Aykut Köksal, Florian Weiler) sowie auf den verletzten Neuzugang Okan Eren muss Obertsrots Trainer Angelo Marotta im Spiel gegen den Bezirksligisten FC Lichtental verzichten. "Natürlich geben wir unser Bestes und wollen für eine Pokalüberraschung sorgen, aber der Favorit bleibt Lichtental", macht Marotta klar. Fest mit dem Viertelfinale dürften die beiden Bezirksligisten FSV Kappelrodeck-Waldulm (gegen A-Ligist SG Lauf/Obersasbach) und Rheingold Lichtenau (beim A-Ligist FV Muggensturm) planen. Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung. Eine willkommene Abwechslung dürfte der Pokalwettbewerb für den VFB Gaggenau sein. Der letztjährige Vizemeister kommt nach einigen kurzfristigen Abgängen (Thorsten Kratzmann, Sezer Ergün, Goran Dragojevic) in der Liga noch nicht wirklich in Fahrt. Kein Grund für Steven Föry, Spielertrainer des FC Rastatt 04, den kommenden Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen: "Vielleicht rücken sie jetzt auch noch enger zusammen. Sie haben immer noch ein gutes Team. Trotzdem ist unser Ziel klar - wir wollen ins Viertelfinale einziehen." Jedoch müssen Föry und sein Trainerkollege Vitali Saponenko drei Urlauber und zwei Schichtarbeiter ersetzen. "Zum Glück haben wir dieses Jahr einen größeren Kader. Jetzt sind auch mal die Jungs aus der zweiten Reihe gefordert", erklärt der 04-Trainer. Keine einfache Aufgabe hat morgen auch der Landesligist SV Sinzheim in der zweiten Runde des südbadischen Pokals vor der Brust. Die Elf von Spielertrainer Marcel Stern erwartet den finanzstarken Ligakonkurrenten FV Langenwinkel. Chancenlos ist der SVS keineswegs, startete die junge Truppe mit sieben Zählern doch ordentlich in die Saison.

