Suche nach Lösungen gegen die Selbstzerstörung

Als der Außenseiter Diplomat am 25. Juli in Köln die Meilen-Trophy gewann, da betrug die Siegquote für die Wetter auf der Bahn 118:10. Das heißt: Für zehn Euro wurden 118 Euro ausgezahlt. Weil dieser Renntag aber auch eine Veranstaltung mit dem französischen Partner PMU war, gab es zwei unterschiedliche Quoten. Wer über das PMU-System im Internet gewettet hatte, der bekam eine Quote von 427:10 gutgeschrieben. Ein Vielfaches der deutschen Quote also. Der Fall Diplomat war keine Seltenheit, diese unterschiedlichen Quoten sind längst Alltag geworden. Da es in diesem Jahr auf deutschen Bahnen über 50 PMU-Renntage gibt, ist das Problem unausweichlich.

Die Problematik war ein zentrales Thema der Tagung der Besitzervereinigung des Galopprennsports am Montag in Iffezheim (wir berichteten). Auf BT-Anfrage hat die Baden-Racing-Gesellschaft die aktuellen Prozentsätze genannt, die bei den Wetteinsätzen abgezogen werden: Auf die Sieg- und Platzwetten 22 Prozent, auf Zweier- und Dreierwetten 34 Prozent und auf die Viererwetten sogar 35 Prozent. Wobei die Abzüge der Vereine unterschiedlich sind.

Die dramatischen Rückgänge der Wettumsätze in Deutschland (aktuell 100 Millionen Euro weniger im Vergleich zum Jahr 2000) werden auch mit den ständig erhöhten Abzugsquoten begründet. Der Düsseldorfer Rennvereins-Präsident Peter-Michael Endres erklärte dazu bei der Besitzertagung: "Es geht dabei vor allem um die Profiwetter. Dem normalen kleinen Wetter ist das egal." Einer der vielen Irrtümer dieser in vielen Doppelfunktionen handelnden Personen, die zudem seit Jahren mangels Alternativen unverdrossen die Ämter in Personalunion besetzen. Der in Neuss als Rennvereins-Präsident mit den Problemen eines Veranstalters bestens vertraute Funktionär ist im Hauptberuf der Chefmanager des deutschen Galopprennsports mit Arbeitsplatz in Köln. Jan Antony Vogel war auch dabei, als vor einigen Jahren in Karlsruhe die Partnerschaft mit den Franzosen unterschrieben wurde. Das BT hat Vogel um eine Stellungnahme zu den Problemen und Lösungsmöglichkeiten der unterschiedlichen Quoten gebeten.

Vogel räumt ein: "Diese unterschiedlichen Quoten führen dazu, dass ein spürbarer Anteil der Außenwetten nicht mehr in den deutschen, sondern direkt in den französischen Totalisator gespielt wird. Das Provisionsmodell für den deutschen Veranstalter bringt diesem zwar Erträge, die aber erheblich unter den Erträgen liegen, die bei einer Wette in den deutschen Totalisator erzielt werden." Vogel gesteht: "Das für den Wetter interessante Angebot in Frankreich (im Durchschnitt bessere Quoten) schwächt den deutschen Totalisator. Solange aber die Abzüge insbesondere bei Sieg- und Platzwetten nicht gleich sind, wird sich an dieser Wettbewerbssituation nichts ändern. Der Weg, nur noch einen Totalisator - nämlich den französischen - auf den Veranstaltungen anzubieten, ist für den deutschen Galopprennsport mit einem erheblichen Anteil an Bahnwetten wirtschaftlich uninteressant. Einheitliche Abzüge auf dem internationalen Niveau sind nach Auffassung der Wettexperten ein wichtiger Schritt zur mittelfristigen Stärkung des deutschen Totalisators. "Dies würde meines Erachtens auch die Zusammenarbeit mit der PMU in keiner Weise gefährden, da der Anteil der deutschen Wetter, die direkt in den französischen Pool auf deutsche Veranstaltungen spielen im Verhältnis zu den französischen Wettern gering ist", so Vogel. Das Problem duldet keinen Aufschub gegen die reine Selbstzerstörung.