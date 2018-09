In Pforzheim droht Partyverbot

Von Moritz Hirn Die Drittliga-Premiere des TVS Baden-Baden war ein wahrer Handball-Festtag. Die Rekordkulisse von 1050 Gästen verwandelte die Sandweierer Rheintalhalle in eine riesige Partylocation, die Protagonisten auf dem Feld taten ihr Übriges, dass die Feier nach dem deutlichen 30:23-Auftaktsieg - obendrein gegen den Regiorivalen TV Willstätt - auch nach den 60 Minuten auf der Platte noch lange nicht zu Ende war. Trotz der Euphorie ist man sich im Lager der Grün-Weißen bewusst, dass die Jubelarien nicht endlos weitergehen werden. Die Spieler der TGS Pforzheim, bei der der TVS heute bereits um 18 Uhr gastiert, könnten diesbezüglich ein Partyverbot aussprechen. "Das war eine ansprechende Leistung", blickt Ralf Ludwig auf den Auftakt zurück, "gegen Willstätt hat das gereicht. Aber in Pforzheim müssen wir noch ein paar Prozent draufpacken, wenn wir auch dort was holen wollen", so der TVS-Cheftrainer. Insofern wurde sich im Training am Montag nochmal kurz über die ersten zwei Punkte in Liga drei gefreut, aber postwendend der Blick auf den heutigen Samstag gerichtet, denn auch die zweite Partie auf dem neuen Terrain ist zweifelsohne etwas Besonderes. Das liegt zum einen an der Tatsache, dass sicherlich viele Schlachtenbummler in grün und weiß die nur rund 50 Kilometer bis zur schmucken Berta-Benz-Halle in der Goldstadt in Angriff nehmen werden. Vielleicht wird der ein oder andere dabei gar von Andrej Klimovets angezogen. Der 44-Jährige, der 2007 mit der deutschen Nationalmannschaft den Weltmeisterpokal in die Höhe stemmen durfte, ist seit 2013 als Übungsleiter aktiv, anfangs sogar als Spielertrainer. Kein alltägliches Spiel ist die heutige Partie freilich auch für Max Mitzel. "Das Spiel in der Berta-Benz-Halle ist sicherlich etwas Besonderes für mich, und ich freue mich darauf, einige Spieler wieder zu sehen." Der Linksaußen des TVS, der gegen Willstätt ein starkes Comeback bei seinem Heimatverein feierte, ging in der vergangenen Saison für die TGS in der dritten Liga auf Torejagd und pflegt logischerweise noch gute Kontakte in die Goldstadt. Als TGS-Experte, bei der Neuzugang und Ex-Sinzheimer Yanez Kirschner verletzt fehlt, weiß Mitzel: "Es erwartet uns eine sehr gute 6-0-Abwehr-Formation mit einem der besten Torhüterpaare der Liga - zusammen sicherlich das Prunkstück." Auch vor den beiden Kreisläufern Michal Wysokinski und Davor Sruk sowie vor Maris Versakovs und Florian Taafel muss sich der TVS in Acht nehmen. Nicht zu vergessen Marco Kikillus auf der Rechtsaußen-Position, der bei der Auftaktniederlage in Balingen stolze zwölfmal einnetzte. Ralf Ludwig lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen, zusammen mit Co-Trainer Marius Merkel hat er intensiv Videoanalyse betrieben: "Uns sind einige Schwachstellen aufgefallen." Klar ist, dass die Sandweierer im Vergleich zum Auftakt einiges "schneller und besser machen" müssen, so Ludwig. Der Coach will in erster Linie "die sehr, sehr robuste Deckung" der Hausherren "ins Laufen bringen". In der eigenen Defensive setzt der TVS auf blitzschnelles Rückzugsverhalten und noch mehr Körperlichkeit. Gerade den letzten Aspekt hat Sebastian Wichmann im Mittelblock bisher "hervorragend umgesetzt", so Ludwig. Im Angriff fordert der Coach noch mehr Vorstöße in die Pforzheimer Hälfte. "Wichtig ist, dass wir zu Beginn nicht mordsmäßig in Rückstand geraten." Sollte das gelingen, "können wir auch dort gewinnen". Und dann wird heute Abend doch wieder kräftig gefeiert.

Baden-Baden

