Ein Talent weniger

und Frank Ketterer

Es geschah auf den letzten Drücker, entsprechend groß war bei Vielen die Überraschung: Ziemlich genau anderthalb Stunden vor Schließung des Transferfensters gab der Karlsruher SC den Weggang von Florent Muslija bekannt. Fußball-Bundesligist Hannover 96, vor zwei Wochen noch Pokal-Gast im Wildpark, hat sich den 20-jährigen Offensivspieler geangelt.

"Florent war für uns schon in seinem noch jungen Alter ein eminent wichtiger Spieler. Er hat seine komplette Jugend ab der U10 im KSC-Talentteam verbracht und ist ein weiteres exzellentes Beispiel für unsere hervorragende Nachwuchsarbeit", wird Oliver Kreuzer in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert. Der KSC-Sportdirektor räumt aber auch ein: "Neben der sportlichen Beurteilung sind wir aber auch in der Pflicht, die wirtschaftlichen Aspekte für den Verein verantwortlich zu beurteilen, die hier am Ende ausschlaggebend waren." Nach Informationen der "Hannoverschen Allgemeinen" soll der KSC immerhin rund 1,4 Millionen Euro Ablöse für den aus Sasbach stammenden Muslija einstreichen. Zudem soll eine prozentuale Beteiligung im Falle eines Weitertransfers fällig werden. Der 20-Jährige unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vierjahresvertrag.

Unter KSC-Fans sorgte der Wechsel gleich doppelt für Verärgerung. Zum einen wird der Abgang des Talents als Hinweis gewertet, dass auch das zweite Jahr in Liga drei keineswegs das letzte sein wird und der KSC ohne Muslija das Thema Aufstieg erneut früh zu den Akten legen kann. Zum anderen stößt auf Unverständnis, dass Sportdirektor Oliver Kreuzer sich bereits am Dienstag, also drei Tage vor Transferschluss, in den Urlaub Richtung Griechenland verabschiedet hat, nicht ohne zuvor darauf hinzuweisen, dass sich beim KSC transfermäßig nichts mehr tue.

Eine grobe Fehleinschätzung, wie man seit gestern weiß. Zwar sollen die Badener nach BT-Informationen eilig an einer Ersatzverpflichtung für Muslija gearbeitet haben, konnten diese aber bis zur Schließung des Transferfensters nicht mehr umsetzen.

Bei alledem geriet das heutige Ligaspiel gegen die Sportfreunde Lotte (14 Uhr) beinahe zur Nebensache. Dabei geht es um nicht weniger als den ersten Heimspielsieg im dritten Heimspiel. "Unbedingt", so tat KSC-Trainer Alois Schwartz gestern kund, möchte er diesen einfahren. Dazu müssen beim Baustellenmanagement des Trainers jedoch deutliche Fortschritte sichtbar werden, gerade was die Handlungsfähigkeit seiner Mannschaft anbelangt. Die Wildparkprofis haben sich in den bisherigen Saisonspielen zu oft und dann auch über längere Phasen das Heft aus der Hand nehmen lassen bzw. den Spielfaden verloren. Gerade vor eigenem Publikum sollte es ihnen gelingen, spielbestimmender aufzutreten.

Dann könnte sich das zweite Hauptproblem der Schwartz-Schützlinge sogar von selbst auflösen. Denn wie schon in der vergangenen Saison lassen die Torgefahr, die der KSC vor dem gegnerischen Kasten entwickelt, und in direkter Folge auch die Torausbeute noch deutlich zu wünschen übrig. Vier Treffer in fünf Spielen sind jedenfalls mager - nur Kaiserslautern (3) und der heutige Gast Lotte (1) haben weniger Tore erzielt.

Der Versuch, den Verlust von Fabian Schleusener, der letzte Runde 17 Tore erzielte, durch die Verpflichtung von Martin Röser (Hallescher FC) und Saliou Sané (Sonnenhof Großaspach) zu kompensieren, ist bisher jedenfalls nicht aufgegangen. Neben Röser und Sané, dem Schwartz in Kaiserslautern bei der Auswechslung von Marvin Pourié (70.) sogar A-Jugendspieler Malik Batmaz (18) vorzog, sind aber auch Pourié und das komplette Mittelfeld diesbezüglich in der Pflicht. Für Florent Muslija gilt das seit gestern Nachmittag nicht mehr.