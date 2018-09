Best Solution ist logischer Favorit

Zwei vier Jahre alte englische Hengste können am morgigen Sonntag in Iffezheim die Erfolgsserie ausländischer Pferde in den wichtigen Grand-Prix-Rennen des deutschen Turfs fortsetzen. Nach dem Großen Dallmayr-Preis in München (Benbatl) und dem Longines Großen Preis von Berlin (Best Solution) könnte nun auch der 146. Longines Große Preis von Baden ins Ausland gehen. Wegen einer leichten Verletzung musste Derbysieger Weltstar (das BT berichte) abgemeldet werden, sechs deutsche Pferde nehmen es mit den Gästen auf. Nachfolgend werden alle Starter einzeln vorgestellt.

Nr. 1 Best Solution

Pat Cosgrave

Nach seinem Sieg im Großen Preis von Berlin ist Best Solution einer der logischen Favoriten. Er siegte in Hoppegarten zwar nur knapp gegen Sound Check, ließ aber insgesamt vier der heutigen Gegner deutlicher hinter sich. Das morgige Rennen in Iffezheim könnte eine weitere Zwischenstation zu einer ganz großen Aufgabe sein: dem Melbourne Cup. Zumindest hatte Trainer Saeed bin Suroor dieses Ziel nach dem Berliner Sieg ausgegeben. Besitzer ist das Rennsport-Imperium Godolphin von Dubais Herrscher Mohammed al Maktoum. Vor zwei Wochen hat Godolphin den 5000. Sieg als Besitzer erreicht, dafür brauchte man "nur" 25 Jahre.

Nr. 2 Defoe Andrea Atzeni

Der Iffezheimer Grand Prix soll das Sprungbrett für den Prix de l'Arc de Triomphe am ersten Oktober-Sonntag in Paris werden für Defoe, der aus einer Pause seit Mai kommt. Er braucht weichen Boden, deswegen hat man ihm eine Sommerpause gegeben, jetzt ist es ein Aufbaustart für das große Ziel. Trainer Roger Varian hatte das Iffezheimer Rennen schon früh im Visier. Nach Klasse hat Defoe beste Chancen. Er kann alle schlagen.

Nr. 3 Dschingis Secret Martin Seidl

Der Galopper des Jahres hat in Iffezheim einen alles andere als guten Bahnschnitt mit einer Durchschnittsplatzierung von 5,7 bei drei Starts. Aber man hat ihn dennoch für 25000 Euro für das Rennen nachgemeldet. Weicher Boden käme ihm sehr entgegen, Martin Seidl reitet. Mit ihm hat er in diesem Jahr den Großen Hansa-Preis in Hamburg gewonnen. Auch zuletzt in Hoppegarten war er Favorit, wurde aber nur Vierter. Wenn er in Bestform ist, kann er das Rennen für Besitzer Horst Pudwill und Trainer Markus Klug immer gewinnen.

Nr. 4 Iquitos Eddy Hardouin

Sieger 2016, Zweiter 2017 und in Iffezheim auf seiner Lieblingsbahn unterwegs: Das ist Iquitos, der kleine Hengst mit dem großen Herzen, der auf dieser Rennbahn eine Durchschnittsplatzierung von 1,3 bei sechs Starts hat. "Horses for courses" nennt man es, wenn eine Bahn einem Pferd so richtig liegt. Eddy Hardouin ist 2018 der Jockey des Vertrauens, hat den Schützling von Trainer Hans-Jürgen Gröschel schon dreimal geritten und beim Frühjahrs-Meeting den Großen Preis der Badischen Wirtschaft gewonnen.

Nr. 5 Khan Marc Lerner

Er besitzt auch noch eine Nennung für den Steher-Cup am heutigen Samstag, soll aber definitiv einen Tag später im Grand Prix starten. Hier ist er aber nur einer der größten Außenseiter. Er war zwar zuletzt vor dem Kontrahenten Windstoß, aber zur absoluten Spitze des deutschen Turfs fehlt ihm ein Tick Klasse. Henk Grewe ist in Köln der Trainer für Darius Racing von Dr. Stefan Oschmann, dem Besitzer von Isfahan, dem Derbysiege 2016.

Nr. 6 Rapido Jozef Bojko

Hat hier keine Chance auf einen Platz unter den ersten Fünf, alles andere wäre eine Sensation. Lief in Hamburg in dieser Klasse überraschend gut und war nicht weit geschlagen, konnte das aber im Anschluss nicht bestätigen. Rapido war als Dreijähriger hinter Sea The Moon Zweiter im wichtigsten Derby-Test, der Union, erlitt danach aber einen schweren Sehnenschaden. Die Verletzung ist zwar verheilt, an alte Klasse kommt er allerdings nicht mehr ran. Marian Falk Weißmeier ist der Trainer, erstmals reitet Jozef Bojko.

Nr. 7 Windstoß Adrie de Vries

Der Derbysieger des Jahres 2017 ist das zweite Pferd von Trainer Markus Klug im Rennen. Er war im Juni Dritter im Coronation Cup in Epsom, danach lief es zweimal nicht wie gedacht. Das macht ihn zu einem der Außenseiter, aber vielleicht gilt hier eine alte Regel des Turfs: Vergiss nie die beste Form eines Pferdes. Im letzten Jahr wurde der Hengst aus dem Gestüt Röttgen Vierter.

Nr. 8 Night Music Oisin Murphy

Das Zünglein an der Waage könnte die einzige Stute im Feld werden. Night Music hat fünf Rennen in Folge gewonnen und zudem eine verpflichtende Verwandtschaft: Ihre Schwester Night Magic siegte 2010 im Großen Preis von Baden. Oisin Murphy ist international einer der gefragtesten Jockeys, sollte die Stute eigentlich kürzlich in York reiten. Wegen Verpflichtungen für seinen Arbeitgeber musste der Jockey absagen, daraufhin stornierte man den gesamten Trip und plante 'gen Iffezheim um. Der Stall Salzburg von Hans-Gerd Wernicke ist der Besitzer, Sarah Steinberg die Trainerin.