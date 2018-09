Keine Mannschaft - keine Punkte

Die Kuppenheimer Zuschauer sind bekanntermaßen äußerst kritisch. Das ist nicht nur so, wenn ihr Verein gegen den Abstieg spielt, das war auch zu erfolgreicheren Zeiten der Fall - und hat quasi Tradition. Nicht immer, vielleicht sogar eher selten, ist das, was da von den Rängen kommt ernst zu nehmen. In einem hatten die erfahrenen Wörtel-Besucher allerdings recht: "Da unten steht keine Mannschaft auf dem Platz!"

So sah das auch SV08-Trainer Matthias Frieböse, der die 0:2-Heimniederlage gegen das bisherige Schlusslicht SV Endingen gar nicht erst schön reden wollte: "Was wir heute gespielt haben, ist nicht in Worte zu fassen", sagte er, trotz allem gefasst, nach dem Schlusspfiff. "Ich bin der Trainer und ich bin verantwortlich für das, was da auf dem Platz gespielt wird." Das ehrt den ehrgeizigen Coach auf der einen Seite, auf der andern ist es schwer nachvollziehbar, wie Frieböse an der desolaten Abwehrarbeit, den ständigen Fehlpässen aus dem Mittelfeld heraus und der nicht vorhandenen Durchschlagskraft im Angriff alleine die Schuld haben soll - das ist nicht möglich.

Bezeichnend für die Kuppenheimer Misere war das 0:2 kurz vor der Pause. Der äußerst unglücklich agierende Außenverteidiger Yannis Otto bekam seinen Gegenspieler Adriano Spoth nicht annährend in den Griff und wollte in der entscheidenden Szene gar ein Foulspiel zu seinen Gunsten zugesprochen bekommen - eine trügerische Fehleinschätzung. Spoth narrte daraufhin nicht nur Otto, sondern gleich drei weitere Kuppenheimer, die lediglich staunend zusahen, wie der Endinger das Leder aus 17 Metern Torentfernung im Kasten von Fabian Hegele unterbrachte. Dass der Schuss noch leicht abgefälscht war, schmälert weder Spoths energischen Sololauf noch schönt es die desolate Abwehrarbeit der Platzherren.

Doch nicht erst zu diesem Zeitpunkt war zu erkennen, dass die Tabellensituation der Gäste nur auf dem Papier eine Aussagekraft hat. Endingen war in allen Belangen besser. Sie standen stabiler in der Defensive, hatten ein passables Aufbauspiel im Mittelfeld und waren vor allem - weil auch sehr offensiv ausgerichtet - mit Kontern stets gefährlich. Daraus resultierte auch das 0:1 in der 35. Minute, um das die Hausherren, zumindest nach Meinung der treuen Fanschar auf der Tribüne, "schon lange gebettelt" hatten. Michael Junker schickte auf der rechten Angriffseite Admir Osmanovic auf die Reise, der bis fast auf die Grundlinie durchlief und den Ball Florian Metzinger vor dem Tor von Hegele servierte. Dass dieser noch mit einem schönen Seitfallzieher vollenden konnte, setzte dem Konter aus dem Lehrbuch die Krone auf, lässt aber auch erahnen, dass der gegnerische Stürmer dazu schon sehr viel Platz um sich herum haben musste.

Dabei hätte dieser Nachmittag ganz anders laufen können: Bereits nach drei Zeigerumdrehungen setzte sich Steven Herbote über links durch, und Simon Götz verpasste dessen Hereingabe nur um Zentimeter. Und auch der ansonsten fehlpassreiche Andreas Weisgerber hatte in Halbzeit zwei die Möglichkeit, zumindest den Anschluss zu erzielen, verfehlte aber ebenfalls frei stehend das Leder. Am Ende hätte das alles aber nur über den wahren Zustand im Wörtel hinweggetäuscht: Nicht nur neben dem Platz, sondern auch darauf passt einiges nicht zusammen.

"Wir müssen jetzt knallhart analysieren und jeden Stein umdrehen", sagte Frieböse. "Eines war heute klar zu erkennen: Endingen trat hier als Mannschaft auf, wir sind weit davon entfernt, eine zu sein." Um das zu erkennen, brauchte er nicht einmal die Hilfe der Kuppenheimer Zuschauer.

SV 08 Kuppenheim: Hegele - Otto (75. Weißer), Kolasinac, Smuda, Radke (85. Tasli) - Tran (64. Peter), Saddedine (64. Balzer), Weissgerber, Herbote, Götz - Grünbacher.

SV Endingen: Schilz - Einecker, Klüber, Oueslati, Hüglin (46. Weik) - Malencia (83. Fischer), Junker, Pies - Spoth (75. Göring), Osmanovic, Metzinger (66. Retzbach).

Schiedsrichter: Jürgen Schätzle (Schönwald) - Zuschauer: 155 - Tore: 0:1 Metzinger (35.), 0:2 Spoth (45.) - Beste Spieler: - /Osmanovic, Pies, Spoth.