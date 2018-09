Klatschen trotz Klatsche

Die Sandweierer Überlegenheit war derart drückend, dass der TGS Pforzheim nichts anderes übrigblieb, als die eigene Chancenlosigkeit nach der Partie in der dritten Handball-Bundesliga neidlos anzuerkennen. "Das hat Pforzheim noch nicht erlebt!", tat der Sprecher am Samstagabend in der äußerst schmucken Bertha-Benz-Halle kund. Rund 200 Schlachtenbummler des TVS Baden-Baden sorgten mit ihren kleinen Holztäfelchen unentwegt für ohrenbetäubendes Klatschen. Auch die TVS-Pauker trommelten sich die Hände wund. Die Klatschpappen-Variante der Hausherren wirkte gegen das Getöse in grün-weiß geradezu mickrig. Die fatale Kehrseite des akustischen Kantersiegs allerdings: Auf der Platte waren die Kräfteverhältnisse genau umgekehrt. Die Turngesellen aus der Goldstadt fegten den Aufsteiger mit 35:22 aus der eigenen Halle.

"Wir sind natürlich enttäuscht", war TVS-Trainer Ralf Ludwig nach der Partie geknirscht, "mit so einer hohen Niederlage haben wir nicht gerechnet. Eigentlich haben wir nur in den ersten zehn Minuten mitgehalten." Diese waren in der Tat mehr als ordentlich - was den Trommlern auf der Tribune zusätzlich Schub verlieh. Durch einfaches Einlaufen brachte der TVS die robuste 6-0-Deckung der Gäste ein ums andere Mal in Verlegenheit. Je zwei Treffer von Kapitän Simon Bornhäußer sowie Christian Fritz sorgten nach neun Minuten für Gleichstand (4:4). Auch beim 6:5 (12.) waren die Gäste noch dran.

In der Folge stellte sich das Team von TGS-Trainer Andrej Klimovets aber besser auf das TVS-Spiel ein, die Sandweierer ihrerseits ließen Geduld im Positionsangriff sowie auch Passgenauigkeit vermissen. Empfindliche Folge: Pforzheim zog schnell auf 10:5 davon (15.). Auch nach einer Auszeit und einigen Umstellungen blieb das TVS-Spiel fehlerbehaftet. Ein ums andere Mal rollten TGS-Gegenstöße auf Keeper Thilo Hafner zu, der insgesamt eine ansprechende Leistung zeigte, aber oft chancenlos war - vor allem gegen Marco Kikillus. Der Rechtsaußen erzielte sieben seiner elf Treffer in Hälfte eins und hatte maßgeblichen Anteil an der komfortablen 15:6-Führung nach 20 Minuten. "Man hat eindrucksvoll gesehen, dass wirklich jeder kleine Fehler gnadenlos bestraft wird", gab TVS-Kapitän Bornhäußer zu Protokoll, der obendrein "zu viele Ausfälle in Abwehr und Angriff" beklagte. Besonders schmerzhaft aus Sandweierer Sicht: Mit zahlreichen Paraden von Torwart Sebastian Ullrich war ausgerechnet ein Sinzheimer einer der Pforzheimer Erfolgsgaranten. Immerhin stabilisierten sich die Gäste etwas und dämmten den Rückstand beim 16:10 zur Pause etwas ein.

Und auch nach dem Wechsel ließ sich der TVS nicht hängen, Spieler und Trainer versuchten ihr Möglichstes. Dabei gab es den ein oder anderen Lichtblick, etwa drei vielversprechende Treffer von Neuzugang Han Völker. Das Debakel nahm aber dennoch unvermindert seinen Lauf. Im Positionsspiel verteidigten die Gäste aufopferungsvoll, die unweigerlichen Gegenstöße nach Unkonzentriertheiten im Angriffsspiel waren aber nicht zu unterbinden. Beim 22:12 (43.) führte Pforzheim erstmals zweistellig, nach einer weiteren Viertelstunde Scheibenschießen betrug die Differenz satte 13 Tore.

"Vor der Runde war eigentlich jedem klar, dass es auch solche Spiele geben wird", gab sich Spielführer Bornhäußer realistisch, und TVS-Coach Ludwig versicherte: "Das wirft uns jetzt nich um!" Das sahen auch die mitgereisten Fans so. Und so wurde es nach dem Schlusspfiff im Sandweierer Block dann nochmals richtig laut: Trotz der Klatsche wurden die Spieler mit donnerndem Holztafel-Applaus in die Kabine verabschiedet. Gejubelt wurde aber nur nebenan.

TGS Pforzheim: Ullrich, Binder - Kikillus 11/2, Taafel 5, Wysokinsi, Salzeeler je 4, Zweigner, Versakovs je 3, Sruk, A. Klimovets je 2, Bregazzi 1, Bogdanic, Roy, Fassunge.

TVS Baden-Baden: Hafner, Horn, Bissinger - Fritz 6/1, Bornhäußer 5/2, Völker, Mitzel je 3, Schuster 2, Seiter, Vollmer, Schlager je 1, J. Henke, Unser, Wichmann, M. Schulz, Hable.

Schiedsrichter: Johannes Marchlewitz/Christian Stadtmüller (Darmstadt/Seeligenstadt) - Zuschauer: 800 - Zeitstrafen: 3/1.