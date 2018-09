Nichts dreht sich

Dass Not erfinderisch macht, ist eine ganz neue Erkenntnis nicht. Einmal mehr Bestätigung fand sie am Samstag Nachmittag - und zwar gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit der Drittligapartie zwischen dem gastgebenden Karlsruher SC und den Sportfreunden Lotte. Die Sportfreunde aus Lotte, als Tabellenletzter angereist, führten mit 3:1, die Not im Wildpark war also maximal groß, was die KSC-Fans prompt auch zu größtmöglichem Erfindungsreichtum trieb. Den in der Pause eingespielten Fußballgassenhauer "Zeit, dass sich was dreht" von Herbert Grönemeyer texteten sie flux auf ihre eigenen Bedürfnisse um. "Zeit das Ingo geht", tönte es über weite Strecken des zweiten Spielabschnitts durchs Wildparkoval.

Ingo Wellenreuther, davon ist jedenfalls auszugehen, wird die gesangliche Aufforderung samt den begleitenden "Ingo Raus"-Rufen auch im fernen Sylt zur Kenntnis genommen haben, wo er derzeit urlaubt. Und er darf sie auch dort als deutlichen Beleg werten, dass es mehr denn je rumort im Klub, dessen Präsident er ist. Das Wochenende hat die Situation des Drittligisten zumindest was die sportliche Seite anbelangt schon beinahe dramatisch verschärft. Denn erst wurde am Freitag, kurz vor Schließung des Transferfensters, der Wechsel von KSC-Talent Florent Muslija zum Bundesligisten Hannover 96 bekanntgegeben, keine 24 Stunden später folgte dann das 1:3-Heimdebakel gegen die in dieser Saison noch sieglosen Sportfreunde.

Beides zusammen gilt vielen als ebenso früher wie eindeutiger Fingerzeig, dass es mit dem Aufstieg auch in dieser Saison nichts wird, sondern es stattdessen mit dem Niedergang ihres KSC munter weitergeht. Und zumindest in der Kurve ist abgemachte Sache, wer das in erster Linie zu verantworten hat: Der Ingo! Zumindest am Samstag war der Brass auf den Präsidenten so groß, dass weitere Vereinsverantwortliche von Schmähungen verschont blieben. Sowohl Sportdirektor Oliver Kreuzer als auch Trainer Alois Schwartz kamen zumindest diesmal noch ungeschoren davon.

Vom Sportdirektor kann kein Statement zur Klatsche gegen Lotte wiedergegeben werden. Kreuzer weilt schließlich seit Dienstag - und somit zur allgemeinen Verwunderung auch während der letzten Tage der Transferperiode - im Griechenland-Urlaub. Dafür zeigte Trainer Alois Schwartz Betroffenheit für zwei. Vor allem die erste halbe Stunde hatte dem KSC-Coach sichtbar zugesetzt - und das völlig zu Recht. Schließlich musste das für Samstag ausgegebene Ziel, gegen Lotte endlich den ersten Heimsieg im dritten Heimspiel der Saison einzufahren, früh schon zu den Akten gelegt werden. Nach genau 29 Spielminuten war das der Fall. 0:3 stand es da.

"Wenn man so ins Spiel geht und über 30 Minuten den Gegner stark macht und zum Toreschießen einlädt, kann man nicht gewinnen", analysierte Schwartz hernach. "Dumme Ballverluste" bekrittelte der Trainer ebenso wie ein "viel zu hohes Aufrücken", womit individuelle wie mannschaftliche Fehler gleichermaßen benannt waren. Gegen einen vom Trainerwechsel unter der Woche deutlich motivierten und erstaunlich selbstbewusst beginnenden Gegner, der "aggressiv und gut gegen den Ball gespielt" habe, sei man so "schnell" auf die Verliererstraße eingebogen.

In der Tat: Schon in der 2. Minute konnte Daniel Gordon einen Schuss von Gerrit Wegkamp gerade noch so neben den Pfosten lenken. Fünf Minuten später indes war das Glück dem KSC nicht mehr hold, ganz im Gegenteil. Ausgerechnet der Ex-Karlsruher Marcus Piossek leitete den Spielzug ein. Die daraus folgende Hereingabe von Alexander Langlitz beförderte schließlich David Pisot mit seinem Abwehrversuch ins eigene Netz (7.). Auch Gegentreffer Nummer zwei ließ nicht lange auf sich warten. Einen leichten Ballverlust von Justin Möbius, der 21-jährige Neuzugang stand wie auch der noch drei Jahre jüngere Malik Batmaz erstmals in der Startelf, nutzte Lotte zum schnellen Konter über Jaroslaw Lindner, den Maximilian Oesterhelweg zum 2:0 veredelte (13.). Noch bevor die erste halbe Stunde ganz vorüber war, ließ Matthias Rahn den dritten Gästetreffer nach einem Eckball folgen (29.). Erste "Ingo raus"-Rufe waren prompt zu hören.

Dabei dürften die rund 10000 Zuschauer im Stadion (abzüglich der 50 mitgereisten Lotte-Fans) nicht nur entsetzt gewesen sein, dass der KSC im Mittelfeld keinen Zugriff aufs Spiel bekam und somit bis zum 0:3 keine wirkliche Torchance für sich verbuchen konnte, sondern nicht minder über die Durchlässigkeit ihrer Abwehr. "Stock- und Passfehler" attestierte Gordon. "Wir wollten das Spiel aufbauen und haben stattdessen den Ball zum Gegner gespielt", stellte er fest. Die daraus resultierenden Ballverluste seien "Einladungen, die die eiskalt genutzt haben" gleichgekommen.

Dass diese extreme Art der Fehleranfälligkeit damit zu tun hatte, dass Alois Schwartz seine Elf erstmals mit Marvin Wanitzek als alleinigem "Sechser" ins Rennen geschickt hatte, stellte Gordon indes in Abrede. "Die Aufstellung war nicht entscheidend, sondern die Art und Weise, wie wir die Bälle verloren haben", sagte er. "Wir haben was Neues ausprobiert. Das hat nicht ganz so funktioniert", räumte derweil Justin Möbius ein.

Dem Youngster war noch kurz vor der Pause und aus ziemlich heiterem Himmel zwar per Distanzschuss das 1:3 gelungen (39.), eine Trendwende konnte dies freilich nicht einleiten. Auch wenn die Badener in Durchgang zwei mehr vom Spiel hatten und auch zur ein oder anderen Chance samt einem Elfmeter kamen, Zählbares resultierte daraus nicht. Der zur Pause für den gänzlich chancenlosen Marvin Pourié ins Spiel gekommene Saliou Sané belebte zwar die Offensive, seine Möglichkeiten (58., 63. u. 88.) in Tore umzuwandeln, gelang ihm freilich nicht. Der von Wanitzek schwach getretene Strafstoß (66.) war wiederum leichte Beute für den ohnehin starken Steve Kroll im Gästetor.

"Mit dem Toreschießen haben wir's ja leider nicht so", bemerkte Alois Schwartz, ehe er eine Art Schlusswort folgen ließ: "Mit den zweiten 45 Minuten kann ich mich ganz gut identifizieren. Mit den ersten 30 allerdings überhaupt nicht", tat er kund. Ein Pech für den KSC, dass ein Fußballspiel gemeinhin über 90 Minuten geht.

KSC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler (35. Hanek), Wanitzek - Pourie (46. Saliou Sané), Möbius, Batmaz (76. Choi) - A. Fink. Sportfr. Lotte: Kroll - Langlitz, Rahn, L. Dietz, Neidhart - Jon. Hofmann, Al-Hazaimeh (76. Chato) - J. Lindner (59. M. Schulze), Piossek, Oesterhelweg (67. A. Yildirim) - Wegkamp.

Schiedsrichter: Tobias Schultes (Betzigau) - Zuschauer: 10107 - Tore: 0:1 Pisot (6./Eigentor), 0:2 Oesterhelweg (13.), 0:3 Rahn (29.), 1:3 Möbius (39.) - Gelbe Karten: Wanitzek (3), Thiede (1), Gordon (1), Batmaz (1), Hanek (1), Roßbach (2) - Neidhart (1), Langlitz (2), Rahn (1) - Besonderes Vorkommniss: Kroll hält Foulelfmeter von Wanitzek (66.)