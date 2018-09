Kein Wiedersehen mit Eigengewächs

Gaggenau



VFB Gaggenau sucht Erklärungen Gaggenau (bor) - Der Vorsitzende des VFB Gaggenau, Norbert Lais, rätselt, wie das passieren konnte, was in den vergangenen Wochen in seinem Verein vonstatten ging. Der Spielerschwund an Leistungsträgern bei den Murgtälern sucht seinesgleichen.