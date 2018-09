Heger siegt im zweiten Anlauf Spiel, Satz und Sieg hieß es beim TC Blau-Weiß Gaggenau, der den siebten Murgtal-Cup austrug. Spielerinnen und Spieler aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kamen zu diesem Leistungsklassenturnier in die Murgstadt, das Dennis Wessling organisierte und sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Der Wettkampf brachte eine Frauen- und sechs Männerkonkurrenzen auf die Anlage am Selbacher Weg. Mit 84 Teilnehmern (Vorjahr 66) wurde eine Erhöhung der Teilnehmerzahl verzeichnet. In der Nebenrunde der Frauen freute sich Cornelia Ehlert vom TC Eggenstein über den Sieg, die im Finale gegen Simone Schnepf vom TC BW Gaggenau angetreten war. In der Hauptrunde der Frauen schickte sich Vorjahressiegerin Kristina Mesaros vom Skiclub Ettlingen an, ihren Titel zu verteidigen. Im Finale traf sie auf Isabelle Böttcher vom TC Leopoldshafen. Beide Spielerinnen waren zuvor ohne Satzverlust durch das Turnier marschiert. Für Böttcher (LK10) sollte das so bleiben, die glatt in zwei Sätzen gegen die um zwei LK besser eingestufte Mesaros gewann und sich den Murgtal-Cup 2018 sicherte. Bei der Altersklasse der Männer 70 holte sich Jürgen Seehawer vom TC Buggingen den Titel, der im Finale gegen Peter Münch vom Turnverein Pforzheim keine Probleme hatte. Edgar Kary zeigte bei seinem Heimturnier in der Konkurrenz der Herren 60 eine tolle Leistung und gewann alle Spiele. Bei zwei der vier Matches - gegen Rainer Müller-Wallenborn und Bernd Döhring - bewahrte er die Ruhe, als er jeweils im Matchtiebreak siegte. Im Wettbewerb der Männer 55 gab es einen Überraschungssieger: Thomas Dunlap (LK12) vom TC Blau-Gold Rastatt hatte es ab dem Viertelfinale gegen Spieler mit besserer Leistungsklasse zu tun. Er bezwang alle, sammelte reichlich LK-Punkte und triumphierte im Finale gegen den an Eins gesetzten Ulrich Kubach (LK9) aus Bruchsal in zwei Sätzen. Über den Sieg in in der Nebenrunde durfte sich Josef Siegemund (SK Karlsruhe) freuen, der in einem packenden Endspiel gegen Michael Mundt vom TC BW Gaggenau im Matchtiebreak das Glück auf seiner Seite hatte. Im Finale der Männer 50 stand Titelträger Dirk Schneider, der bei der Titelverteidigung gegen Patrick Schwab vom TC Gernsbach das Nachsehen hatte. Die Männerkonkurrenz bot mit 42 Spielern das größte Teilnehmerfeld, das in zwei Kategorien unterteilt wurde: LK 3-13 und LK 12-23. In der Kategorie der LK 12-23 ließ Marcel Knick vom TC Heidenstücker seinen Mitstreitern keine Chance. Das Finale entschied er mit 6:2, 6:2 gegen Nick Twardawski vom TC Blau-Gold Rastatt. Das Endspiel der Nebenrunde bestritten Dominik Moser (TB Gaggenau) und Frank Lichtblau (TC Heidenstücker). Bei der Wiederauflage des Vorjahresfinals der Männer II gelang Moser die Revanche, der Lichtblau im Matchtiebreak 10:8 besiegte. In der Nebenrunde der Kategorie der LK 3-13 siegte Felix Flieger aus Rheinland-Pfalz vom HTC Bad Neuenahr. In der Hauptrunde setzten sich mit der Nummer Eins und Zwei der Setzliste die Favoriten durch: Vorjahresfinalist Philipp Heger (Ski Klub Ettlingen) kam durch das Turnier ohne Satzverlust und zeigte gegen Dennis Wessling (TC BW Gaggenau) im Halbfinale seine Stärken (6:3, 6:4). Sein Finalgegner Frederick von Au (Turnverein Liedolsheim) hielt sich ebenfalls schadlos. In der Vorschlussrunde hatte er die Drei der Setzliste, Christian Kary (TC Bischweier), besiegt. Mit dem Ettlinger Heger (LK3) und dem Liedolsheimer von Au (LK6) begegneten sich im Finale somit zwei Spieler auf Augenhöhe, welches Heger für sich entschied.(red)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben