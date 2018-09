Fünf vor zwölf

Muss man sich Sorgen machen um den SV 08 Kuppenheim? Die Antwort ist eindeutig und nur mit einem klaren "Ja!" zu beantworten. Was beim Traditionsverein im Wörtel derzeit - im wahrsten Sinne des Wortes - "gespielt" wird, ist keineswegs verbandsligatauglich. Auf allen Ebenen wohlgemerkt.

Spätestens die Niederlage am vergangenen Samstag zu Hause gegen Endingen hat gezeigt, dass die Mannschaft in dieser Verfassung nicht für diese Spielklasse taugt. Das ist deswegen verwunderlich, wird doch Trainer Matthias Frieböse hervorragende Arbeit bescheinigt und auch die individuelle Klasse der Spieler erscheint allemal verbandsligatauglich. Die besten Spieler können allerdings nichts ausrichten, wenn es im Kollektiv nicht funktioniert. Und auch auf die Gefahr hin, drei Euro in ein bekanntes Phrasenschwein werfen zu müssen: Fußball ist eben immer noch ein Mannschaftssport.

"Bei uns brodelt es im Verein, das geht an den Spielern nicht spurlos vorüber, so haben wir heute auch gespielt", sagte Frieböse nach dem Schlusspfiff am Samstag. Keineswegs wollte er das allerdings annähernd als Ausrede für das, was sich in den 90 Minuten zuvor auf dem Feld abgespielt hatte geltend machen. "Ich bin der Trainer und ich bin dafür verantwortlich was und vor allem wie hier gespielt wird." Jeden Stein wolle er umdrehen und "alles hinterfragen".

Am Montag hat sich die Mannschaft zunächst ohne Trainer, dann mit zusammengesetzt und ihre Leistung hinterfragt. "Wir haben diese Woche sehr viel miteinander geredet, klar ist aber, dass Reden alleine nicht reicht, auf dem Platz müssen jetzt Taten folgen", verlangt Frieböse.

Morgen geht es zum starken FV Lörrach-Brombach, was die Situation nicht einfacher macht. Frieböse geht es - wohl wissend, dass man dort durchaus verlieren kann - hauptsächlich darum, wie seine Mannschaft dort auftreten wird. "Egal, wer spielt, es muss eine Mannschaft auf dem Platz stehen", fordert der Trainer. "Mir geht es in erster Linie gar nicht ums Gewinnen oder Verlieren, wir müssen zuerst wieder zueinanderfinden." Gegen etwas Zählbares hätte er allerdings nichts einzuwenden.

Fünf vor zwölf sei es, wenn seine Elf morgen um 15.30 Uhr auf den Platz marschiert. Zurück im Team wird dann Kapitän Faruk Karadogan sein. Ob er nach seinem Urlaub eine Verstärkung sein wird, ist fraglich. Viel schlechter, wie der Rest des Teams am vergangenen Samstag aufgetreten ist, kann es aber kaum werden.

Auch wenn Reden bekanntlich lediglich Silber ist, unter Umständen haben die Gespräche in den Kuppenheimer Kabinen diese Woche etwas bewirkt. Morgen kann der SV 08 Kuppenheim die gesprochenen Worte jedenfalls vergolden - oder als heiße Luft abhaken. Beides ist möglich.