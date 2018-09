Gute Bekannte unter sich

Pforzheim

TVS: Klatsche in Pforzheim Pforzheim (moe) - Nach dem Premierensieg in der dritten Handball-Bundesliga hat die Euphorie im Lager des TVS Baden-Baden (Foto: rip) nach der ersten Auswärtspartie einen Dämpfer erlitten: Im Duell bei der TGS Pforzheim war der Aufsteiger chancenlos und kassierte eine 22:35-Klatsche.

Baden-Baden

Die weiße Weste bewahren Baden-Baden (red) - In der Kreisliga A, Staffel Nord haben Iffezheim, Obertsrot und Aufsteiger Bietigheim nach Punkten eine blütenweiße Weste. Alle drei Mannschaften sind am vierten Spieltag auswärts gefordert und wollen sich weiterhin schadlos halten (Foto: av).

Baden-Baden

Freude über Ende der Urlaubszeit Baden-Baden (red) - Die Urlaubszeit geht langsam aber sicher zu Ende und die Erleichterung bei den mittelbadischen Vereinen ist deshalb groß. Am Wochenende gehen viele Teams wieder mit voller Manpower in ihre Spiele, darunter sind auch drei Bezirksderbys (Foto: av).

Bühlertal

Die Rollen sind klar verteilt Bühlertal (bor) - Die Voraussetzungen gleichen sich fast bis aufs Haar denen aus der vergangenen Spielzeit: Wenn die Sportvereinigung Ottenau morgen in Bühlertal zu Gast ist, sind die Rollen klar verteilt, reisen die Gäste doch als Abstiegskandidat zu einem potenziellen Aufsteiger (Foto: toto).