Mörsch kassiert erste Niederlage

Der Favorit Freiburger FC war mit einer gehörigen Portion Respekt in die Mörscher Sangdrube angereist. "Schaut man sich die Ergebnisse der Mörscher an, weiß man, dass es hier keinesfalls einfach ist zu spielen. Klar, wir hatten die Mehrzahl an guten Gelegenheiten, am Ende steht das 1:0, mit dem wir entspannt leben können. Man hat aber gesehen, dass hier eine gute, eingeschworene Truppe aufläuft. Ich prophezeie dem SV Mörsch am Ende einen Platz im Mittelfeld," resümierte Gästetrainer Ralf Eckert das Spiel.

Der FFC begann die Partie druckvoll und versuchte den Hausherren den Schneid früh abzukaufen. "Man hat gesehen, dass der FFC uns gut analysiert hat, Ralf war ja letzte Woche in Waldkirch", sagte Mörschs Trainer Patrick Anstett nach dem Spiel. Mörsch blieb in der ersten Halbzeit vieles schuldig. Gerade in den Offensivbemühungen waren zu viele Ballverluste an der Tagesordnung, mit dem man sich das Leben schwerer machte. Freiburg kam durch Enderle, Martinelli und Suttner zu hochkarätigen Gelegenheiten, ließ diese aber ungenutzt. Kurz vor dem Pausenpfiff fiel eine maßgeschneiderte Martinelli-Flanke Torjäger Marco Senftlerber auf den Scheitel und von dort aus platziert ins Gehäuse von Dominik Maier (38.).

Nach der Pause, und drei Wechseln aufseiten der Hausherren, kamen diese besser ins Spiel, hatten bei einem Lattenknaller von Suttner aber Glück, dass die Vorentscheidung nicht viel. Auf der Gegenseite hatte Christof Leiss die Chance, scheiterte aber an Keeper Niklas Schindler. Praktisch im Gegenzug, entschied Schiedsrichter David Schmitt nach einem Foul von Maier an Senftleber auf Strafstoß für die Gäste. In dieser Situation verletzte sich Mörschs Julian Schwarz an der Hüfte und musste später auch mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. "Bei Jule sieht es nicht so gut aus, ich hoffe es ist nichts Schlimmeres", kommentierte Anstett die Verletzung. "Ich hatte den Eindruck, dass wir hier und heute gegen einen überragenden Gegner nicht komplett alles in die Waagschale geworfen haben", so Anstett.

1. SV Mörsch: Maier, Bauer (46. Schmitt), Schwarz (60. Schwarz), Leiss, Bretzinger, Sowe (46. Kerling), Würz, Weber, Preine, Beckmann, Frey (46. Pflugfelder).

Freiburger FC: Schindler, Sutter (76. Neu), Enderle, Senftleber (81. Quorraj), Novakovic, Martinelli (90. + 4 Huber), Garcia Stein, Gehring, Amrhein, Dreher.

Schiedsrichter: David Schmidt (Ortenberg) - Zuschauer: 350 - Tore: 0:1 Senftleber (38.) - Bes. Vorkommnis: Maier hält FE von Senftleber (64.). (phis)