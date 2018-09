Unter Wert geschlagen

Nach der heftigen Schlappe vom vergangenen Wochenende in Pforzheim zeigte sich der TVS allerdings verbessert. Trotz guter kämpferischer Leistung mussten die Gastgeber aber auch gestern am späten Nachmittag die Punkte dem Gegner überlassen. Die Schützlinge von Trainer Ralf Ludwig wehrten sich über die gesamten 60 Minuten nach Kräften und waren drauf und dran, dem Krösus vom Bodensee ein Bein zu stellen. 45 Minuten konnte das Ludwig-Team den Gast ärgern. Dabei blieb es aber letztendlich. "In den entscheidenden Situationen waren wir vor allem beim Torabschluss nicht clever genug", so Ludwig. Gerade nach der Phase, als der TVS sein Kämpferherz entdeckt hatte und vom 15:21 (37.) auf 20:22 (45.) verkürzen konnte, fehlte den Hausherren beim Abschluss die letzte Konsequenz. Vergaben Jonas Schuster und Matthias Seiter auf der einen Seite, waren es am anderen Ende des Felds vor allem Paul Kaletsch und Fabian Wiederstein, die Verantwortung übernahmen und Konstanz auf die Siegerstraße brachten.

Jedoch nicht nur im zweiten Durchgang agierte der TVS teils unglücklich. Schon in der ersten Hälfte war das Spiel der Sandweierer zu fehlerhaft, um sich gegen solch einen Gegner zu behaupten. Technische Fehler, die zu Ballverlusten führten, nutzte der Zweitliga-Absteiger eiskalt aus. Nach dem 5:10 (18.) durch Wiederstein befürchteten die ersten TVS-Fans, in der mit rund 700 Zuschauern wieder einmal gut besuchten Rheintalhalle, ein ähnliches Ergebnis wie in der Vorwoche. Der TVS hielt dieses Mal jedoch dagegen und präsentierte sich in der Folge drittligatauglich. "Wir waren heute sieben Tore schlechter, weil wir zu häufig den Ball nicht über die Linie gebracht haben. Im Spiel 6-gegen-6 waren wir ebenbürtig", so Ludwigs Fazit. Neben der guten kämpferischen Leistung zeigten vor allem Torhüter Thilo Hafner und Zugang Han Völker in der Defensive eine gute Leistung. Beste Torschützen beim TVS waren Markus Koch, der tags zuvor noch seine Hochzeit feierte, und Christian Fritz, der sich bereits nach zehn Minuten eine Platzwunde über dem Auge zuzog. Nach kurzer Behandlungspause kam er wieder zurück auf die Platte. TVS Baden-Baden: Horn, Hafner - Koch 4, Fritz 4/1, Bornhäußer, Schlager je 3, Seiter, Vollmer, Schuster je 2, Henke, Wichmann, Mitzel je 1, Völker, Unser.

HSG Konstanz: Wolf, Tölke - Kaletsch 7/3, Wiederstein 6, Maier-Hasselmann 4, Keupp, Braun je 3, Wendel, Wolf je 2, Schlaich, Krüger, Jud je 1, Stotz, Löffler.

Schiedsrichter: Jaros/Thrun (SG Leutershausen) - Zuschauer: 700 - Zeitstrafen: 4/4. (mme)