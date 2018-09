Auch im Rollstuhl stark

(red) - Joshua Kimmich war als Sechser einer der Gewinner der Länderspielwoche. Bei Bayern München spielt er jedoch wieder Rechtsverteidiger. Er ist nicht der einzige Nationalspieler, der in seinem Klub eine andere Rolle einnimmt - auch andere müssen sich umstellen (Foto: dpa). » - Mehr

(sid) - Für Nikolaj Jacobsen (Foto: dpa), Erfolgscoach der Rhein-Neckar Löwen, geht es heute in der Königsklasse gegen den FC Barcelona. Doch vor dem Champions-League-Start sorgen sich viele um die internationale Konkurrenzfähigkeit der Handball-Bundesliga. » - Mehr

(red) - Sebastian Vettel bekommt einen jungen, hungrigen Teamrivalen, der "ewige" Kimi Räikkönen muss bei Ferrari gehen. Charles Leclerc tauscht mit Räikkönen die Cockpits. Im unterlegenen Sauber absolviert er momentan eine starke Debütsaison in der Formel 1 (Foto: dpa). » - Mehr

(red) - "Eine erfolgreiche WM mit Bella Rose wäre der Höhepunkt meiner Karriere", sagte Isabell Werth. Bei den Weltreiterspielen in Tryon/North Carolina soll dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Ihr Pferd Bella Rose soll das Übrige dazu beisteuern (Foto: dpa). » - Mehr

