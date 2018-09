Deutschland-Achter fliegt zu Gold

Martin Sauer legte die Goldmedaille und den Stoff-Löwen auf den Steg, dann ergab sich der Steuermann des Deutschland-Achters seinem Schicksal. Im hohen Bogen warfen die alten und neuen Weltmeister ihren Steuermann in den Mariza-Kanal. "Alles gut, ich habe nur ein bisschen Wasser geschluckt. Auch wenn ich gehofft hatte, dass die Jungs keine Kraft mehr haben", sagte der 35-Jährige, als er wenig später klatschnass wieder an Land stand. Sauers Abflug ins Wasser war die unvermeidliche Folge einer Machtdemonstration. Mit einem Start-Ziel-Sieg stürmte das Flaggschiff des DRV im bulgarischen Plowdiw wie im Vorjahr zum WM-Titel. "Das war sehr souverän, sehr stark. Wir sind schnell gestartet und nie in Bedrängnis geraten. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft", sagte Bundestrainer Uwe Bender. Bei der Siegerehrung ließen die Hünen aus dem Deutschland-Achter ihren Gefühlen feien Lauf. Inbrünstig und mit der Hand auf dem Herzen stimmten sie in die Nationalhymne ein Weder die heißen 28 Grad im Schatten noch der starke Wind brachte das Team bei seiner Gala aus dem Tritt. Fast zwei Sekunden lagen die "acht Muske(l)tiere" am Ende vor Herausforderer Australien, Bronze ging an Olympiasieger Großbritannien. "Für mich ist es der fünfte WM-Titel, das ist etwas ganz Besonderes. So ein WM-Finale sitzt man schließlich nicht auf einer Pobacke ab", sagte Richard Schmidt, der zeit zehn Jahren ohne Unterbrechung im Boot rudert. Konstanz ist ohnehin Trumpf: Erstmals holte ein DRV-Achter in unveränderter Besetzung zwei WM-Titel in Folge. Ruder-Neuling Oliver Zeidler hatte eine Stunde zuvor dagegen im Einer die erhoffte Medaille klar verpasst. Der 22-Jährige, der erst seit zwei Jahren ernsthaft rudert, kam nach einem verpatzten Start nur auf Rang sechs, lieferte insgesamt aber ein starkes WM-Debüt ab. "Ich bin schief losgefahren und habe gleich eine Leine berührt. Das ist natürlich schade. Ich bin mit einer Form angereist, mit der ich hätte Weltmeister werden können", sagte der ehemalige Schwimmer, der erst seit 2016 rudert. Frauen-Doppelvierer gewinnt Silber Am Samstag hatte der Doppelvierer der Frauen Silber gewonnen. Mehr deutsche Medaillen gab es in den 14 olympischen Klassen aber auch nicht. Der Verband hatte bei der WM 2017 und EM 2018 sogar nur eine Medaille geholt. "Das ist zu wenig, ganz klar", sagte Chef-Bundestrainer Ralf Holtmeyer. Dem Achter, den er 1988 in Seoul und 2012 in London als Bundestrainer zu Gold geführt hatte, spendete Holtmeyer dagegen ein Lob: "Die Jungs sind seit Rio 2016 unbesiegt. Das ist eine beeindruckende Siegesserie." Zu den ersten Gratulanten des Frauen-Quartetts hatte am Samstag IOC-Präsident Thomas Bach gehört. Der Vierer hätte "die Silbermedaille genossen wie Gold", sagte Bach nach einem Erinnerungsfoto mit den vier Strahlefrauen, die sich nur Polen geschlagen geben mussten. "Wir haben bis zum Umfallen, bis zum letzten Schlag gekämpft. Umso glücklicher sind wir, dass es zu Silber gereicht hat", sagte Marie-Catherine Arnold. Den Triumph des Achters sah Bach nicht mehr, der IOC-Boss hatte Verpflichtungen. Zumindest entging er so dem nassen Martin Sauer. Der tropfende Steuermann suchte nach seinem Bad noch Kollegen für eine Umarmung. Vergeblich.(sid)

