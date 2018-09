Der gute, alte Freistoßtrick Von einem "glücklichen Sieg" wollte Innenverteidiger Daniel Gordon nach dem 1:0-Erfolg des KSC in Osnabrück nicht sprechen, sondern von einem "hart erarbeiteten". Das kann man so und so sehen. Einerseits traf der gastgebende VfL einmal den Querbalken der Gäste und einmal deren Pfosten. Anderseits erzielten die Wildparkprofis durch Anton Fink (56.) das einzige Tor der Partie - "mit einem alten Freistoßtrick", wie der Karlsruher Cheftrainer Alois Schwartz nach dem Abpfiff sagte, "aber er hat funktioniert." Vor den etwa 9051 Zuschauern an der Bremer Brücke brauchte der KSC geraume Zeit, um einigermaßen mitspielen zu können. In der ersten halben Stunde bestimmten jedenfalls die Gastgeber das Geschehen - ohne allerdings nennenswerte Tormöglichkeiten kreieren zu können. Auch mit dem ruhenden Ball entstand keine große Gefahr vor dem Kasten von KSC-Keeper Benjamin Uphoff. Dessen Vorderleute verteidigten gut, kamen aber überhaupt nicht in die Offensive. "Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet", blickte Schwartz auf die ersten 30 Minuten zurück, "aber nicht gut mit dem Ball." Die beste Chance der Gäste hatte Saliou Sané, der nach einem Konter aus etwa 18 Metern links vorbeischoss (42.). Kurz zuvor wäre allerdings beinahe Osnabrück in Führung gegangen: Nach einer Flanke von Bashkin Renneke von rechts kam Marcos Alvarez am zweiten Pfosten frei zum Kopfball - Uphoff aber verhinderte einen Rückstand (41.). "Nach dem Seitenwechsel hatte der KSC zunächst Glück, dass Ulrich Taffertshofer nach einem Zuspiel von Marcos Alvarez nur den Querbalken traf (51.). Nur fünf Minuten später holte Sané an der rechten Eckfahne einen Freistoß für die Gäste raus. Wanitzek brachte den Ball flach nach innen, Sané lief drüber und Anton Fink erzielte mit einer satten Direktabnahme das 1:0 für den KSC (56.). Das war einstudiert! "Wenn man im Training etwas übt, ist es natürlich schön, wenn es im Spiel klappt", freute sich Schwartz. Weil Marc Lorenz die große Chance zum 2:0 (auf Zuspiel von Fink) über das Osnabrücker Tor prügelte (64.), blieben die Gastgeber im Spiel und versuchten alles, ihre erste Saisonniederlage noch abzuwenden. Das gelang ihnen nicht, denn der KSC hatte ein zweites Mal großes Glück. In der 69. Minute setzte Marcos Alvarez einen Freistoß aus gut 25 Metern an den Pfosten. "Wenn der aufs Tor gekommen wäre", meinte aber Uphoff, "hätte ich ihn gehabt." Auf der anderen Seite spielte der KSC die sich ihm bietenden Kontermöglichkeiten nicht gut genug aus, um die Partie frühzeitig für sich zu entscheiden. Deshalb verlief die restliche Spielzeit "auf des Messers Schneide", wie Sportdirektor Oliver Kreuzer sagte. Die Erleichterung auf Karlsruher Seite war jedenfalls mit dem Schlusspfiff sehr groß. Osnabrücks Trainer Daniel Thioune formulierte die Enttäuschung der Hausherren so: "Wir waren nicht der verdiente Verlierer, sondern Karlsruhe der glückliche Gewinner." VfL Osnabrück: Kühn - Renneke, Susac (88. Tigges), Trapp, Engel - Taffertshofer, Blacha - Quahim, Danneberg (62. Farrona Pulido), Heider (82. Pfeiffer) - Alvarez. Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Choi (70. Röser), Stiefler, Wanitzek, Lorenz (90.+3 Jansen) - Fink (84. Hanek), Sané. Schiedsrichter: Weickenmeier (Frankfurt) - Zuschauer: 9051 - Tore: 0:1 Fink (56.) - Beste Spieler: Renneke, Blacha, Alvarez/Uphoff, Stiefler, Sané. (fal)

