SVB wahrt weiße Weste

Elchesheim mit Mut zum Ersten Bühlertal (bor) - Der FV Rot-Weiß Elchesheim fährt selbstbewusst zum Spitzenreiter SV Bühlertal. "Wir wollen uns da nicht nur hinten reinstellen und auf Unentschieden spielen", sagt Gästetrainer Christian Hofmeier, was seinen Kollegen Johannes Hurle sehr erfreut (Foto: Vetter).

SV Bühlertal nicht zu stoppen Bühlertal (red) - Der SV Bühlertal bleibt in der Fußball-Landesliga derzeit das Maß der Dinge. Mit einem 3:2-Derbysieg bei Oberachern II behauptete das Team von Johannes Hurle die Tabellenspitze. Der VfB Bühl gewann sein Zwetschgenfest-Heimspiel gegen Rastatt mit 1:0 (Foto: toto).

Derbytime im Fußballbezirk Baden-Baden (bor) - Gleich vier Lokalderbys stehen in der Fußball-Landesliga am Wochenende auf dem Spielplan. Rot-Weiß Elchesheim empfängt Ottenau, Loffenau spielt gegen Würmeresheim, Bühl hat den RSC/DJK zu Gast und der SV Bühlertal gastiert beim SV Oberachern II (Foto: av).

Freude über Ende der Urlaubszeit Baden-Baden (red) - Die Urlaubszeit geht langsam aber sicher zu Ende und die Erleichterung bei den mittelbadischen Vereinen ist deshalb groß. Am Wochenende gehen viele Teams wieder mit voller Manpower in ihre Spiele, darunter sind auch drei Bezirksderbys (Foto: av).