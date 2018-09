"Überragende Mannschaftsleistung" Schon am Mittwoch hatte Arnold Manz ein ziemlich gutes Gefühl - und es hat ihn nicht getrügt. So gelassen und guten Mutes der sportliche Leiter der SG Steinbach/Kappelwindeck im Vorfeld der Drittliga-Premiere seiner Handballerinnen bei der SG BBM Bietigheim war, so überschwänglich war er nach dem historischen Erfolg am frühen Samstagabend. "Das war eine überragende Mannschaftsleistung lobte Manz. Zuvor hatte die Rebland-SG ihr erstes Spiel in der dritthöchsten Spielklasse klar und deutlich mit 33:25 gewonnen. Auswärts. Beim Vizemeister des Vorjahres. Weil Manz ein fairer Sportsmann ist, versuchte er, diesen grandiosen Erfolg ein Stück weit zu relativieren. Das Gesicht der Bietigheimer Mannschaft sei nicht mehr dasselbe wie in der vergangenen Saison, gab der SG-Macher zu Protokoll. Doch auch er wusste natürlich, dass das die Leistung seiner Mädels in keiner Weise schmälert, und so fügte er an: "Das muss man auch erstmal in der Deutlichkeit nach Hause bringen." Den ersten Drittliga-Treffer für die Mittelbadenerinnen markierte Simone Falk nach vier Minuten - fünf weitere Tore machten die Linksaußen zur erfolgreichsten Werferin der Rebland-SG. Schon zu Beginn unterstrichen die Gäste ihre Ambitionen, führten schnell mit 3:1 (6.) und legten weiter nach (4:8/15.). Nach einem Treffer der starken Kathrin Gerspach, die zum ersten Mal überhaupt am Kreis zum Einsatz kam, war die SG gar auf fünf Tore enteilt (7:12/20.). Den starken Rückraum der Gastgeberinnen bekam die SG mit ihrer 5-1-Abwehr mit Franzi Manz als Speerspitze gut in den Griff, die 17:13-Pausenführung war die logische Konsequenz. Auch nach dem Wechsel fand Bietigheim kein Mittel gegen den quirligen Aufsteiger, der die Führung weiter ausbaute (17:23/40.). Bis auf zwei Tore kam die Bundesliga-Reserve beim 23:25 (50.) zwar nochmals heran, danach legte die SG aber wieder zu und ließ nichts mehr anbrennen. Das lag freilich auch daran, dass das Trainer Duo Arnold Manz und Kevin Bauer die besseren Alternativen hatte: Alle drei Torhüterinnen kamen zum Einsatz und machten ihre Sache blendend, obendrein konnten sich alle Feldspielerinnen in die Torschützenliste eintragen. "Es ist beruhigend und stimmt uns froh, dass wir uns in Sachen Kaderbreite auch in der dritten Liga nicht verstecken müssen", betonte Manz. Während die Spielerinnen nach dem obligatorischen Kabinen-Selfie auf der Rückfahrt in den Partymodus schalteten, dachte Arnold Manz schon an den kommenden Sonntag. Dann gastiert mit dem TuS Metzingen II der letztjährige Meister in der Steinbacher Sportschule. "Mit dieser Werbung wäre es doch gelacht, wenn wir die Halle nicht vollkriegen", so Manz. SG BBM Bietigheim II: Kümmerlen, Arno - Ann Kynast 8/2, A. Kynast 4/2, Christel 4, Bertsch, Vlahovic je 3, Hege 2, Klopfer 1, Karpf, Aurenz. SG Steinbach/Kappelwindeck: Federau, Wunsch, Blandl - S. Falk 6/2, Gerspach 4, Hodapp, Quist, Droll, Daul, Manz je 3, Hildebrand 3/3, Elies 2, Kotzian, Aliu, Müller je 1. Schiedsrichter: Reuther/Tobiasch (Idstein) - Zuschauer: 80 - Zeitstrafen: 3/2.(moe)

