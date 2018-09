Ohne Hertel, ohne Chance

Zunächst schien alles im erhofften Rahmen abzulaufen: Ralf Neumaier/Manuel Weis und Hamhaber/Prestenbach sorgten für eine 2:1-Doppelführung, die Spielertrainer Neumaier mit seinem Einzelsieg über Achim Stoll zum 3:1 ausbaute. Hillert agierte gegen Hohbergs Topspieler Shidong Li auf Augenhöhe, haderte aber mit zwei Niederlagen in den Satzverlängerungen. Im mittleren Paarkreuz verloren Weis und Hamhaber ihre Spiele in den Entscheidungssätzen zum 3:4, Tobias Prestenbach schaffte mit einem 3:1-Sieg gegen Martin Kappel nochmals den 4:4-Ausgleich. Danach glückte den TTF kein weiterer Siegpunkt. Neumaier verlor gegen Li knapp mit 1:3, Hillert war gegen Stoll ohne Siegchance. Weis und auch Hamhaber konnten trotz heftiger Gegenwehr dem Spiel keine Wende mehr geben. Von sieben Sätzen, die erst in der Verlängerung entschieden wurden, konnten die Hohberger sechs gewinnen. Die in Bestbesetzung angetretenen Gäste zählen in dieser Aufstellung, die fast identisch mit dem Verbandsliga-Meisterteam der TTSF Hohberg II aus dem Vorjahr ist, zu den Meisteranwärtern. Erster Tabellenführer der Verbandsliga ist aber der TTC Mühlhausen, der sich bei der DJK Oberharmersbach deutlicher mit 9:2 durchsetzte. In der Verbandsliga der Frauen wurde die Partie des TV Bühl bei Weil II auf einen späteren Termin nachverlegt.

Im einzigen Match der Männer-Bezirksliga trennten sich im Murgtalderby Ottenau III und der TB Bad Rotenfels 8:8. Wie bei der ersten Männermannschaft in der Badenliga kämpften beide Mannschaften über vier Stunden um den Sieg. Sieben Spiele gingen über die volle Distanz von fünf Sätzen, vier davon gewann Rotenfels. Ottenau hatte im vorderen Paarkreuz durch Andreas Gorjup (2) und Sebastian Büchel einen 3:1-Vorteil herausgespielt, Rotenfels glich dieses Manko im Schlussdrittel durch Kai Lippold (2) und Georg Kopp aus. 2:2 endeten die Duelle im mittleren Drittel und in den Doppelspielen. Kopp hatte mit einem 12:10-Sieg im Entscheidungssatz Rotenfels vor dem Schlussdoppel mit 8:7 in Führung gebracht, den Ausgleich besiegelten Gorjup/Jannik Herrmann gegen Stefan Stahlberger/Christian Loose mit einem heiß umkämpften 12:10, 10:12, 12:10, 7:11 und nochmals 12:10-Sieg.

Dreieinhalb Stunden dauerte das Auftaktmatch in der Bezirksklasse der Männer zwischen Ottenau IV und der TTG Bischweier, das der Gast am Ende mit 9:6 für sich entschied. Nach einem 2:1-Vorteil aus den Doppeln hatte Bischweier auch im vorderen Paarkreuz durch Robert Krämer (2) und Pascal Leske für sich ein 3:1-Plus herausgespielt. Vier Fünf-Satz-Erfolgen von Bischweier standen nur zwei gewonnene Entscheidungssätze der Ottenauer gegenüber. Dass es bis zum Ende recht eng war, belegen der 33:30-Satzvorteil der TTG sowie das knappe Plus von 593:589 aus den gespielten Bällen. (ti)