"Es ist gut, dass es den Videobeweis gibt"

BT: Herr Schlager, wie viele Nachrichten und Anrufe hatten Sie nach dem Spiel auf Ihrem Handy?

Daniel Schlager: Es waren schon einige, gezählt habe ich sie aber nicht. Natürlich waren es aber mehr Nachrichten und Anrufe als sonst. Es war ein tolles Gefühl, dass sich viele Freunde und Bekannte bei mir gemeldet haben und zu der guten Leistung gratuliert und die Daumen gedrückt haben.

BT: Die ersten 90 Minuten in der Bundesliga als Schiedsrichter sind Geschichte. Wie haben Sie den ersten Einsatz selbst gesehen?

Schlager: Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Hätte mir vor dem Spiel jemand gesagt, dass es so ablaufen würde, hätte ich es sofort unterschrieben. Die Spieler auf dem Platz haben es mir aber auch relativ leicht gemacht, mich in Ruhe gelassen und die Entscheidungen, die ich getroffen habe, akzeptiert. Es war ein richtig angenehmes Miteinander.

BT: Erstes Spiel und gleich mit dem Videobeweis in Berührung gekommen. In Minute 59 entschieden Sie zuerst auf Tor für Nürnberg, nach Intervention des Video-Assistenten nahmen sie den Ausgleich zurück. Wie lief das Zusammenspiel mit den Kollegen in Köln aus Ihrer Sicht?

Schlager: Es war eine komplexe Situation. Für meinen Assistenten an der Linie war die Situation nicht komplett einsehbar, da ihm die Sicht verstellt war. Er konnte somit nicht hundertprozentig bestätigen, dass es Abseits war. Daher habe ich dann sofort Kontakt mit dem Video-Assistenten Sascha Stegemann in Köln aufgenommen, der die Szene bereits auf Abseits untersuchte. Die Kommunikation mit Stegemann war schnell, direkt und hat prima funktioniert. Es ist gut, dass es den Videobeweis gibt. Auch vor der Halbzeit habe ich beim Handspiel des Nürnbergers Enrico Valentini Kontakt zu Stegemann aufgenommen. Aus meiner Sicht war es keine aktive Handbewegung des Spielers zum Ball sowie keine unnatürliche Handhaltung. Dies habe ich mir von dem Video-Assistenten bestätigen lassen und nicht auf Elfmeter entschieden.

BT: Haben Sie bezüglich Zweikampfführung und Spieltempo einen Unterschied zu ihren Auftritten in der zweiten und dritten Bundesliga feststellen können?

Schlager: Es war ein perfektes erstes Spiel zum Reinkommen, da das Tempo jetzt nicht sehr hoch war. Aber technisch ist schon ein Unterschied festzustellen, und auch die Zweikämpfe werden schneller geführt. Was aber die Zweikampfführung an sich angeht, ist es in den unteren Ligen fast schwieriger einzuschätzen, da dort durchaus rigoroser zu Werke gegangen wird.

BT: Herr Schlager, steht Ihr zweiter Einsatz im Fußball-Oberhaus schon fest?

Schlager: Terminiert ist noch nichts, aber wahrscheinlich werde ich Anfang/Mitte Oktober wieder im Einsatz sein. Am Wochenende pfeife ich in der Regionalliga in Ulm. Ein Wochenende später bin ich als Video-Assistent eingeteilt.