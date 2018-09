PS-starke Duelle zwischen Süd und Nord

Den Anfang machen am Samstag (19 Uhr) der MSC Taifun Mörsch und der MSF Tornado Kierspe. Im Erwin-Schöffel-Stadion ist der Rekordmeister klarer Favorit und will sich gegen den Nordzweiten eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel im Sauerland verschaffen. Nach der etwas enttäuschend verlaufenden Spielrunde mit Platz drei und dem verlorenen Pokalfinale ist der Taifun nun heiß auf die Playoffs. Ziel ist klar das Erreichen des Finales. Kierspe spielte eine überraschend starke Runde in der Nordliga und hielt das Meisterschaftsrennen bis zum letzten Spieltag offen. Gegen Mörsch hat Kierspe nichts zu verlieren. "Unsere Defensive hat sich in der Saison bislang bewährt. Darauf können wir auch im Duell gegen Mörsch bauen", so Tornado-Trainer Christian Beer. "Trotzdem wird es eine große Herausforderung gegen diese starke Mannschaft."

Comet Durmersheim konnte sich am Sonntag mit einem klaren 10:1-Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Philippsburg für die Playoffs qualifizieren und strotzt vor dem Duell mit dem Nordstaffel-Sieger 1. MSC Seelze vor Selbstvertrauen. "Jetzt gehen wir auch konzentriert das Spiel gegen Seelze an", so Norman Brunner. Die Niedersachsen sind die Schützenkönige in der Motoball-Bundesliga: 115 Treffer erzielten sie bislang. Darum geht der Nordmeister auch als Favorit in die Partie am Samstag (16 Uhr). Trotzdem will sich der Comet im heimischen Oberwald-Stadion so teuer wie möglich verkaufen und sich die Chancen offen halten, um doch das Halbfinale zu erreichen.

Der MSC Pattensen will am Sonntag (15 Uhr) gegen den MSC Ubstadt-Weiher angreifen. "Wir haben im Pokal bereits bewiesen, dass wir die Süd-Teams ärgern können, und wollen jetzt schauen, dass wir uns im Hinspiel eine gute Ausgangsposition erspielen. Fehlen wird aber Jan Berner, der aufgrund einer schweren Knieverletzung ausfällt und seine Karriere beenden muss", so Pattensens Sprecher Torsten Gadegast. Tobias Hahnenberg, der Spielertrainer der Niedersachsen, hat Respekt vor den Badenern: "Ubstadt Weiher ist ein harter Gegner, gegen die wir schon Anfang des Jahres im Pokal gespielt und zwei Niederlagen kassiert haben." Ubstadt-Weiher wird Pattensen aber nicht unterschätzen. Die Spargelstädter wollen sich beim Nordligisten eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der Motoball-Arena ergattern.

Ebenfalls am Sonntag (15 Uhr) ist Puma Kuppenheim beim 1. MBC 70/90 Halle zu Gast. Auch hier kommt es zu einem Wiedersehen aus dem Pokal. "Wir hatten da im Rückspiel beim 2:6 ganz gut ausgesehen gegen den großen Favoriten", erinnerte sich Torsten Wochatz. Der Vorsitzende des 1. MBC weiß aber um die Stärke der Gäste: "Kuppenheim ist natürlich der klare Favorit." Für Kuppenheim geht es an der Saale vor allem darum, sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Gegen die vermeintlich schwächeren Gegner hatte der amtierende Meister zuletzt einige Schwierigkeiten.

An den Platzierungsspielen wird der MBC Kierspe in diesem Jahr nicht teilnehmen. Darum darf sich der MSC Philippsburg über ein Freilos freuen; der Südligist steht als erster Halbfinalteilnehmer fest. Dorthin möchte auch der MSC Malsch. Der Gegner am Samstag (16 Uhr) im Viertelfinal-Hinspiel lautet MSC Jarmen. "In den Platzierungsspielen haben wir immer gut ausgesehen. Wir sind heiß auf die Duelle", meinte Norman König vom MSC Malsch. Gegen Jarmen wird die Aufgabe aber nicht einfach: In den vergangenen Jahren war Jarmen immer in den Playoffs. Die Partie ist eine Premiere: Bislang gab es noch kein Duell zwischen Malsch und Jarmen.

Der MBV Budel will wieder ins Endspiel und sich den Sieg in der Platzierungsrunde holen. Erste Station dorthin ist die Partie bei Kobra Malchin. Die Niederländer gehen gegen den Nordletzten als klarer Favorit in die Partie. Für Malchin gilt es, weiter Erfahrungen zu sammeln und sich endlich für die Mühen zu belohnen. Deshalb hofft man gegen Budel auf ein gutes Ergebnis. Anpfiff ist am Samstag um 16 Uhr. (tm)