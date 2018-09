Mues fährt der Konkurrenz davon Beim fünften und sechsten Lauf der BMX-Bundesliga in Ingersheim waren rund 300 Fahrer aus Deutschland sowie aus dem europäischen Ausland am Start - darunter auch der Lichtenauer Lucas Mues, der in der Altersklasse 13/14 für den BMX-Verein Kornwestheim fährt. Am vergangenen Samstag konnte er sich in der Gruppe gegen 35 Gleichaltrige als Schnellster durchsetzen und war laut Mitteilung auch im Finale nicht zu schlagen. Am Sonntag gewann Mues erneut alle Vorläufe sowie das Viertel- und Halbfinale. Der Endlauf wurde von Hunderten Zuschauern mit Spannung erwartet. Nach dem Fallen des Startgatters konnte sich Mues gleich mit seinem stärksten Konkurrenten aus Bremerhaven vom Feld absetzen. Nachdem beide Fahrer in der ersten Kurve gleichauf waren, musste der Lichtenauer auf der zweiten Geraden mit einem Bein von den Pedalen, um bei einem Hindernis einen Sturz zu vermeiden. Erst auf der dritten Geraden konnte er wieder mit dem Schuh ins Pedal einklicken und die Verfolgung aufnehmen. Der Abstand war allerdings zu groß, so dass er am Ende Zweiter wurde. Am letzten Septemberwochenende steigt das Bundesligafinale auf Mues' Heimbahn in Kornwestheim. (red)

