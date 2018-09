Zielsicherer Nachwuchs in Eisental zu Gast Eine gelungene Veranstaltung von der Jugend für die Jugend war der zweite Kreisjugendtag des Schützenkreises Mittelbaden. Dazu trafen sich jüngst zahlreiche Nachwuchsschützen aus den Kreisvereinen im Schützenhaus Eisental. Die Jugendlichen stellten - unterstützt von erfahrenen Trainern - die Disziplinen Luftgewehr, Langbogen und Recurvebogen vor. Eingeteilt in ausgeloste Teams wurde trainiert, auch ein Wettkampf wurde ausgetragen. Zum Gelingen der Veranstaltung trug der Schützenverein Schartenberg Eisental maßgeblich bei, heißt es in einer Mitteilung. In der Disziplin Langbogen siegte Diana Fischer vor Chan Luca Köhl und Luke Uhlmann. Die Disziplin Recurvebogen gewann Fabian Sarka vor Chan Luca Köhl und Diana Fischer. Mit dem Luftgewehr gewann Nico Zink vor Chan Luca Köhl und Timon Mähling. Im Gesamtklassement belegte Chan Luca Köhl Rang eins, Diana Fischer Rang zwei und Luke Uhlmann Rang drei. (red)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben