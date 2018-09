Erster Sieg für die TTF Rastatt?

Auf alle Fälle sind die TTF in Eichsel gegenüber dem Auftaktmatch besser aufgestellt. Die Nummer zwei Julian Hertel steht nach seinem Urlaub wieder zur Verfügung, im hinteren Paarkreuz soll Yannic Klein zu seinem ersten Saisoneinsatz kommen. Sein Debüt feiert Aufsteiger Spvgg Ottenau II zu Hause gegen den Aufsteiger TTC GW Konstanz. Die Murgtäler setzen hier auf ihre Heimstärke, gleich in den Eingangsdoppeln will man den Gegner unter Druck setzen. Im ersten Paarkreuz spielt neben Routinier Michael Ruf erstmals Martin Herm, hinter der Nummer drei Julian Oser wurde das Nachwuchstalent Simon Weiler als Stammspieler auf Rang vier gemeldet. Im hinteren Drittel lastet der Druck auf Klaus Wallner und Alexander Kirchner. Konstanz verlor sein Auftaktspiel, das Derby gegen den TTC Singen II, am ersten Spieltag mit 5:9.

Der Aufsteiger TV Bühl pausiert am Wochenende in der Frauen-Verbandsliga. Der SV Nollingen (gegen TTSV Mönchweiler) und der SV Kirchzarten (gegen Aufsteiger TTC Willstätt) wollen mit Heimsiegen starten.

Im einzigen Match in der Landesliga der Männer empfängt der TTV Muckenschopf den TTC Fessenbach. Natürlich erhoffen sich die Gastgeber um Topspieler Florian Koch beide Punkte. In der TTR-Rankingliste liegt Muckenschopf auf den Positionen zwei und drei mit Niklas Faller und Tim Julian Oelze um einiges vor den gegnerischen Spielern. Zusätzlich dürfte Muckenschopf durch das Mitwirken von Neuzugang Marc Küpferle an Stabilität gewinnen.

In der Frauen-Landesliga steigt am Samstag die erste von zehn Vorrundenpartien. Hier treffen in Nonnenweier mit dem gastgebenden TTC und der zweiten Mannschaft der TTF Rastatt zwei Teams aufeinander, die gemeinsam mit dem TTC Iffezheim und der DJK Oberschopfheim die Meisterschaft unter sich ausmachen werden. Nur der TTC Friesenheim ist etwas schwächer einzuschätzen.

Bereits heute empfängt der Aufsteiger TB Sinzheim in der Männer-Bezirksliga den Landesligaabsteiger TB Gaggenau. Sinzheim zählt nach dem letztjährigen Durchmarsch in der Bezirksklasse auch in diesem Jahr zum engsten Favoritenkreis. Mit den Neuzugängen Daniel Tross und Uwe Schalles hat sich das Team weiter verstärkt. Gaggenau hat zwar den Abgang von Viktor Marijic zu verkraften, die Nummer eins Iljan Ramljak könnte aber dem Gegner dank seiner Erfahrung schwer zusetzen. Am Samstag muss der TB Sinzheim beim TB Bad Rotenfels zu einem zweiten Pflichtspiel antreten. Rotenfels erkämpfte sich zum Auftakt im Derby bei der Spvgg Ottenau III eine 8:8-Punkteteilung. Ottenaus "Dritte" absolviert bereits das zweite Heimspiel und ist vor eigener Kulisse gegen den Rastatter TTC favorisiert.

Der Bezirksligaabsteiger TV Lichtental trifft im Auftaktspiel der Männer-Bezirksklasse auf den Aufsteiger TB Bad Rotenfels II. Der SV Weitenung musste zur neuen Runde seine Topspielerin Elisabeth Bittner ersetzen. Neu im Team spielt nun Michael Peugler auf der ersten Position. Das Heimspiel gegen die dritte Mannschaft des TTC Iffezheim wird zur ersten Standortbestimmung der Hausherren. Eine starke Saison spielte im Vorjahr der TTV Au am Rhein. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger TV Bühl wird sich zeigen, ob die Mannschaft an diese Leistung anknüpfen kann.(ti)